Рада не поддержала проект о снижении цены на газ, сообщил Медведчук

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что поданный политсилой законопроект о снижении цены на газ для населения не был поддержан в Верховной раде по указке Международного валютного фонда.
"Наша фракция подала законопроект о новом ценообразовании на газ для населения, который бы позволил снизить стоимость газа до 4 тысяч гривен (почти 167 долларов - ред.) за 1 тысячу кубических метров, но "слуги народа" не поддержали. Почему? - МВФ запретил", - заявил Медведчук во вторник в своем микроблоге в Twitter.
Медведчук ранее спрогнозировал увеличение тарифов на газ на Украине на 35% до конца года.
Российская сторона неоднократно заявляла, что готова к прямым продажам газа Украине, которая сейчас, по сути, за него же платит на 25% больше, покупая его в Европе и поставляя в реверсном режиме.