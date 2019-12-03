Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-03T15:04+0300
https://ria.ru/20191203/1561913061.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/75967/69/759676995_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_23be7d6b37a7809dd217b1c2f4d90375.jpg
РИА Новости

Рада не поддержала проект о снижении цены на газ, сообщил Медведчук

15:04 03.12.2019
772
© Fotolia / pioregur Газовые конфорки
Газовые конфорки
© Fotolia / pioregur
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что поданный политсилой законопроект о снижении цены на газ для населения не был поддержан в Верховной раде по указке Международного валютного фонда.
"Наша фракция подала законопроект о новом ценообразовании на газ для населения, который бы позволил снизить стоимость газа до 4 тысяч гривен (почти 167 долларов - ред.) за 1 тысячу кубических метров, но "слуги народа" не поддержали. Почему? - МВФ запретил", - заявил Медведчук во вторник в своем микроблоге в Twitter.
Автомобиль украинской полиции
24 ноября, 14:55
Жители Светловодска на Украине перекрыли дорогу, требуя дать отопление
Медведчук ранее спрогнозировал увеличение тарифов на газ на Украине на 35% до конца года.
Российская сторона неоднократно заявляла, что готова к прямым продажам газа Украине, которая сейчас, по сути, за него же платит на 25% больше, покупая его в Европе и поставляя в реверсном режиме.
Президент Украины Владимир Зеленский
30 ноября, 14:33
Зеленский провел совещание по снижению цен на отопление на Украине
6130011
Обсудить 1
Ситуация на УкраинеВиктор МедведчукВерховная Рада УкраиныМВФУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Участники НАТО обсудят тему членства Турции в альянсе, заявил Трамп
Пациент во время операции
В Чувашии волонтеры активизируют работу по программе "Онкопатруль"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Трамп назвал Джонсона способным политиком
Денежные купюры
Moody's спрогнозировал замедление роста ВВП Китая в 2020 году
Афганские полицейские
В Афганистане обнаружили автомобиль со 140 килограммами взрывчатки
Кристина Хачатурян и Ангелина Хачатурян
Расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян завершено
Акция протеста против правительства Чили в Сантьяго
Власти Чили вложат $5,5 миллиардов в создание новых рабочих мест
Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев
Трутнев поручил полпредству взять под контроль дело о ДТП в Забайкалье
Антиправительственная демонстрация в Боготе, Колумбия. 21 ноября 2019
В Колумбии манифестант взорвался на собственной бомбе, сообщили СМИ
Выступление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса на 4-м европейско-арабском саммите
В Греции обеспокоены "вмешательством" России в дела балканских стран
Сотрудники полиции Индонезии на территории Национального монумента независимости в центре Джакарты, где произошел взрыв. 3 декабря 2019
В центре Джакарты произошел взрыв, есть раненые
Первый заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Свердловской области, полковник юстиции Бусылко Михаил Вячеславович
Суд в Екатеринбурге изберет меру пресечения полковнику СК
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков ответил на слова Кравчука о древнем "украинском княжестве"
Глава секты Ученики Христа Земфира Гайнуллина в зале суда
В Екатеринбурге главу секты арестовали за убийство ребенка
У штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
В коммюнике саммита НАТО будет заявление по России, сообщил источник
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:18Джонсон и Трамп заявили о важности единства НАТО перед лицом угроз
01:16В Бразилии готовят приватизацию трех национальных парков
01:13В Госдепе заявили о прогрессе в борьбе с ИГ*
01:09Более 220 компаний участвуют в выставке машиностроения в Казани
01:06Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию
01:02Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу
00:56СМИ: на вилле немецкого телеведущего нашли останки советского солдата
00:52МИД Украины заявляет, что парламент Венгрии не принимал обращений в ГД
00:52Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
00:46Белгородский губернатор не исключил снос дома, где взорвался газ
00:42В международной коалиции опровергли удары на северо-востоке Сирии
00:29В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2
00:27Глава МИД Украины заявил, что проведет встречу с министрами стран НАТО
00:24Брэд Питт признался, что не плакал почти 20 лет
00:18Число обнаруженных у российских границ боевых самолетов возросло
00:11Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего
00:08Пенс назвал "постыдным" расследование по импичменту
00:06Минобороны в 2019 году отследило запуск на орбиту 463 спутников
00:03ВКС до конца года получат 27 боевых машин "Панцирь"
23:59Жильцы обрушившегося под Белгородом дома получат по 30 тысяч рублей
Лента новостейМолния