ФАС изучит стоимость услуг в аэропортах на Дальнем Востоке

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучит стоимость аэропортовых услуг на Дальнем Востоке РФ, заявили журналистам в пресс-службе ведомства.
Также в ФАС напомнили, что возбудили дело в отношении "Топливно-обеспечивающей компании" в аэропорту Южно-Сахалинска по жалобе "Аэрофлота". Компания подозревается в нарушении закона о защите конкуренции в части злоупотребления своим доминирующим положением.
"Изучаются материалы по стоимости других услуг в аэропортах Дальнего Востока: заправка, буксирование, подача трапов, уборка, питание и другие услуги", - сообщили в ФАС.
В ведомстве отметили, что особое внимание уделяется аэропортам с неразвитой конкуренцией, где авиакомпания не имеет альтернатив по выбору поставщика какой-либо из перечисленных услуг.
"Также проверяется информация о попытках отдельных аэропортов переложить расходы международных терминалов на внутренние рейсы – это будет пресечено", - добавили в ФАС.
Ранее гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев призвал ФАС усилить внимание к росту цен на топливо и обслуживание самолетов в аэропортах РФ, об этом говорилось в письме Савельева руководителю ФАС Игорю Артемьеву, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости. Повышение цен на аэропортовое и наземное обслуживание в июне 2019 года по сравнению с июнем 2018 года в ряде аэропортов РФ в значительной степени превысило уровень инфляции, отмечалось в письме.