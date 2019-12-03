ФАС изучит стоимость услуг в аэропортах на Дальнем Востоке

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. (ФАС) России изучит стоимость аэропортовых услуг на Дальнем Востоке РФ, заявили журналистам в пресс-службе ведомства. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучит стоимость аэропортовых услуг на Дальнем Востоке РФ, заявили журналистам в пресс-службе ведомства.

Также в ФАС напомнили, что возбудили дело в отношении "Топливно-обеспечивающей компании" в аэропорту Южно-Сахалинска по жалобе "Аэрофлота". Компания подозревается в нарушении закона о защите конкуренции в части злоупотребления своим доминирующим положением.

"Изучаются материалы по стоимости других услуг в аэропортах Дальнего Востока: заправка, буксирование, подача трапов, уборка, питание и другие услуги", - сообщили в ФАС.

В ведомстве отметили, что особое внимание уделяется аэропортам с неразвитой конкуренцией, где авиакомпания не имеет альтернатив по выбору поставщика какой-либо из перечисленных услуг.

"Также проверяется информация о попытках отдельных аэропортов переложить расходы международных терминалов на внутренние рейсы – это будет пресечено", - добавили в ФАС.