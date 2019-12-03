Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-03T15:00+0300
https://ria.ru/20191203/1561912758.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152992/91/1529929191_0:151:2000:1276_1036x0_80_0_0_6bdfa17122d38770527bc367d79cbac8.jpg
РИА Новости

ФАС изучит стоимость услуг в аэропортах на Дальнем Востоке

15:00 03.12.2019
146
© Depositphotos / peshkovaБагаж в аэропорту
Багаж в аэропорту
© Depositphotos / peshkova
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучит стоимость аэропортовых услуг на Дальнем Востоке РФ, заявили журналистам в пресс-службе ведомства.
Также в ФАС напомнили, что возбудили дело в отношении "Топливно-обеспечивающей компании" в аэропорту Южно-Сахалинска по жалобе "Аэрофлота". Компания подозревается в нарушении закона о защите конкуренции в части злоупотребления своим доминирующим положением.
"Изучаются материалы по стоимости других услуг в аэропортах Дальнего Востока: заправка, буксирование, подача трапов, уборка, питание и другие услуги", - сообщили в ФАС.
В ведомстве отметили, что особое внимание уделяется аэропортам с неразвитой конкуренцией, где авиакомпания не имеет альтернатив по выбору поставщика какой-либо из перечисленных услуг.
"Также проверяется информация о попытках отдельных аэропортов переложить расходы международных терминалов на внутренние рейсы – это будет пресечено", - добавили в ФАС.
Ранее гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев призвал ФАС усилить внимание к росту цен на топливо и обслуживание самолетов в аэропортах РФ, об этом говорилось в письме Савельева руководителю ФАС Игорю Артемьеву, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости. Повышение цен на аэропортовое и наземное обслуживание в июне 2019 года по сравнению с июнем 2018 года в ряде аэропортов РФ в значительной степени превысило уровень инфляции, отмечалось в письме.
Авиабилеты и паспорта
7 ноября, 14:01
Жители Колымы пожаловались на взвинчивание цен на авиабилеты в Москву
200000
Обсудить 0
Дальний ВостокАэрофлотФедеральная антимонопольная служба РФВиталий СавельевИгорь АртемьевЮжно-СахалинскРоссияЭкономика
Рекомендуем
Стоянка сирийских бедуинов-беженцев
В Сирию за сутки вернулись более 750 беженцев из Иордании и Ливана
Эйфелева башня в Париже
Во Франции ответили на планы США по санкциям против Парижа
Малый ракетный корабль Ингушетия
Корабль "Ингушетия" провел артиллерийские стрельбы в Черном море
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Убившую отца омскую школьницу могут отправить на лечение
Сотрудник ДПС
В ГИБДД назвали причину ДТП в Кемеровской области
Винные бокалы в ресторане
В Белгороде открылся первый ресторан со слабовидящими официантами
Сканер штрих-кода и кассовый аппарат
В России расширили перечень товаров, подлежащих маркировке
Девушка на фоне рекламы смартфона
Эксперт прокомментировал письмо ФБР о приложении FaceApp
ДТП в Забайкальском крае
Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье увеличилось до 19
Кофе
Завод по производству кофе открылся в Ленобласти
Президент России Владимир Путин
Путин одобрил поправки в бюджет Пенсионного фонда на 2019 год
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В США назвали необходимые условия для взаимодействия с Россией
Актер Леонардо Ди Каприо
Ди Каприо — поджигатель. Опасности большой политики для звезд
Машина полиции в США
В США арестовали россиянина за попытку обойти санкции
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект о запрете торговли смесями с никотином
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:32В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с автобусом
01:18Джонсон и Трамп заявили о важности единства НАТО перед лицом угроз
01:16В Бразилии готовят приватизацию трех национальных парков
01:13В Госдепе заявили о прогрессе в борьбе с ИГ*
01:09Более 220 компаний участвуют в выставке машиностроения в Казани
01:06Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию
01:02Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу
00:56СМИ: на вилле немецкого телеведущего нашли останки советского солдата
00:52МИД Украины заявляет, что парламент Венгрии не принимал обращений в ГД
00:52Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
00:46Белгородский губернатор не исключил снос дома, где взорвался газ
00:42В международной коалиции опровергли удары на северо-востоке Сирии
00:29В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2
00:27Глава МИД Украины заявил, что проведет встречу с министрами стран НАТО
00:24Брэд Питт признался, что не плакал почти 20 лет
00:18Число обнаруженных у российских границ боевых самолетов возросло
00:11Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего
00:08Пенс назвал "постыдным" расследование по импичменту
00:06Минобороны в 2019 году отследило запуск на орбиту 463 спутников
00:03ВКС до конца года получат 27 боевых машин "Панцирь"
Лента новостейМолния