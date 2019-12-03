"Аэрофлот" призвал ФАС усилить внимание к росту цен на топливо

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Генеральный директор крупнейшей российской авиакомпании Генеральный директор крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" Виталий Савельев призвал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) усилить внимание к росту цен на топливо и обслуживание самолетов в аэропортах РФ, следует из письма главы "Аэрофлота" руководителю ФАС Игорю Артемьеву, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

"Для решения поставленной президентом Российской Федерации задачи по повышению доступности авиаперевозок со стороны регулятора, по мнению авиакомпаний, должно быть усилено внимание к росту цен на аэропортовое и наземное обслуживание, на авиационный керосин, а также к уровню цен в различных аэропортах РФ", - говорится в письме.

Повышение цен на аэропортовое и наземное обслуживание в июне 2019 года по сравнению с июнем 2018 года в ряде аэропортов РФ в значительной степени превысило уровень инфляции, отмечается в письме. "Сохраняя тарифы на регулируемые сборы на предыдущем уровне или увеличивая их не выше уровня инфляции, аэропорты переносят основное увеличение на цены по нерегулируемым со стороны ФАС России услугам, которые при этом являются обязательными для обеспечения вылета самолета и обслуживания пассажиров", - пишет Савельев.

Общее увеличение стоимости обслуживания рейса (на примере самолетов A320) выше уровня инфляции произошло в следующих аэропортах: Ижевск +25% (рост регулируемых сборов +21%, нерегулируемых +38%), Кемерово +31% (регулируемых +5%, нерегулируемых +70%), Петропавловск-Камчатский +7% (регулируемых +5%, нерегулируемых +14%).

"Необходимо обратить внимание и на ценовую политику, проводимую поставщиками авиационного топлива по установлению цен на керосин в различных регионах. Самая высокая цена на авиационный керосин в июне 2019 года зафиксирована в аэропортах Дальнего Востока, что еще можно объяснить удаленностью региона", - пишет Савельев. При этом он отмечает высокую стоимость топлива в аэропортах Саратова, Анапы и Симферополя, а также различие ценовых параметров в дальневосточных аэропортах.