Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-03T14:57+0300
https://ria.ru/20191203/1561912608.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156049/91/1560499197_0:0:2788:1569_1036x0_80_0_0_88a9d8332bce26652dedc58ccfe3cdba.jpg
РИА Новости

Володин предложил найти решение проблемы клеветы среди депутатов

14:57 03.12.2019
271
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить с лидерами думских фракций проблему голословных и клеветнических заявлений депутатов и проработать подходы в решении этой проблемы.
Ранее Володин уже предостерегал депутатов от использования думской трибуны для клеветнических заявлений и призвал подумать над ответственностью за подобного рода выступления.
Статуэтка богини правосудия Фемиды
16 января, 11:15
Все равны, но некоторые равнее: где чиновников защищают от оскорблений
"Коллеги, у нас с вами на протяжении всего времени звучат разные заявления. Заявления, связанные с поддержкой, сегодня звучат впервые от лица фракции КПРФ. До этого звучали обвинения в отношении руководителей регионов, и они звучали от представителей разных фракций. Давайте выработаем подходы, обсудим этот вопрос с руководителями фракций", - сказал Володин на пленарном заседании во вторник.
По его словам, зачастую звучат необоснованные обвинения, "которые иначе как заказными не назовешь".
"Нам правильно было бы просто обсудить это и проработать какие‑то подходы", - отметил Володин.
Председатель Госдумы призвал депутатов не делать заявлений, которые не имеют под собой никаких оснований. "С этой трибуны не могут звучать ложные обвинения", - заключил спикер ГД.
Пленарное заседание Госдумы РФ
5 февраля, 21:22
Депутат Госдумы попросил удалить из интернета клеветническую статью о себе
931004
Обсудить 2
Госдума РФВячеслав ВолодинПолитика
Рекомендуем
На месте стрельбы в центре Сухума, Абхазия. 22 ноября 2019
В больнице скончалась девушка, раненая при стрельбе в Сухуме
Депутат Олег Нилов
Депутат ГД предложил принудительно изолировать наркоманов от общества
Встреча членов консорциума Nabucco-West в Софии, Болгария
Как газопровод в обход России стал стратегическим просчетом Запада
Новый хирургический корпус краевой клинической больницы в Красноярске
Спасти всех: в Красноярске открылся современный хирургический корпус
В технопарке МАИ Траектория взлета открыли новые детские лаборатории
В технопарке МАИ "Траектория взлета" открыли новые детские лаборатории
Пресс-конференция руководителя ФМБА Владимира Уйба
Сбор опасных отходов
Заводы по переработке опасных отходов снабдят мониторингом выбросов
Вертолет МИ-38
Спецотряд "Россия" получит первые вертолеты Ми-38 в 2020 году
Сотрудник МЧС РФ Кубань во время тушения пожара
На Кубани сгорел пассажирский автобус
Назвать ребенка и не испортить ему жизнь: Салат Лутук, Дрезина, Арья
Назвать ребенка и не испортить ему жизнь: Салат Латук, Дрезина, Арья
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Число погибших в ДТП с автобусом в Казахстане выросло до семи человек
Министр энергетики РФ Александр Новак
Россия и Монголия договорились о сотрудничестве в электроэнергетике
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
Рязанский губернатор рассказал о системе долговременного ухода
Открытие школьного акселератора Сбер Z
Школьники будут создавать стартапы при помощи Сбербанка
Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали идею расширения полномочий губернаторов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:32В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с автобусом
01:18Джонсон и Трамп заявили о важности единства НАТО перед лицом угроз
01:16В Бразилии готовят приватизацию трех национальных парков
01:13В Госдепе заявили о прогрессе в борьбе с ИГ*
01:09Более 220 компаний участвуют в выставке машиностроения в Казани
01:06Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию
01:02Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу
00:56СМИ: на вилле немецкого телеведущего нашли останки советского солдата
00:52МИД Украины заявляет, что парламент Венгрии не принимал обращений в ГД
00:52Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
00:46Белгородский губернатор не исключил снос дома, где взорвался газ
00:42В международной коалиции опровергли удары на северо-востоке Сирии
00:29В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2
00:27Глава МИД Украины заявил, что проведет встречу с министрами стран НАТО
00:24Брэд Питт признался, что не плакал почти 20 лет
00:18Число обнаруженных у российских границ боевых самолетов возросло
00:11Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего
00:08Пенс назвал "постыдным" расследование по импичменту
00:06Минобороны в 2019 году отследило запуск на орбиту 463 спутников
00:03ВКС до конца года получат 27 боевых машин "Панцирь"
Лента новостейМолния