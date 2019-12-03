Володин предложил найти решение проблемы клеветы среди депутатов

"Коллеги, у нас с вами на протяжении всего времени звучат разные заявления. Заявления, связанные с поддержкой, сегодня звучат впервые от лица фракции КПРФ. До этого звучали обвинения в отношении руководителей регионов, и они звучали от представителей разных фракций. Давайте выработаем подходы, обсудим этот вопрос с руководителями фракций", - сказал Володин на пленарном заседании во вторник.