Володин предложил найти решение проблемы клеветы среди депутатов

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить с лидерами думских фракций проблему голословных и клеветнических заявлений депутатов и проработать подходы в решении этой проблемы.
Ранее Володин уже предостерегал депутатов от использования думской трибуны для клеветнических заявлений и призвал подумать над ответственностью за подобного рода выступления.
"Коллеги, у нас с вами на протяжении всего времени звучат разные заявления. Заявления, связанные с поддержкой, сегодня звучат впервые от лица фракции КПРФ. До этого звучали обвинения в отношении руководителей регионов, и они звучали от представителей разных фракций. Давайте выработаем подходы, обсудим этот вопрос с руководителями фракций", - сказал Володин на пленарном заседании во вторник.
По его словам, зачастую звучат необоснованные обвинения, "которые иначе как заказными не назовешь".
"Нам правильно было бы просто обсудить это и проработать какие‑то подходы", - отметил Володин.
Председатель Госдумы призвал депутатов не делать заявлений, которые не имеют под собой никаких оснований. "С этой трибуны не могут звучать ложные обвинения", - заключил спикер ГД.