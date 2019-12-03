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РИА Новости

"Бессмертный полк" не станет общественной организацией

14:57 03.12.2019 (обновлено: 17:43 03.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Казани
Участники акции Бессмертный полк в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Движение "Бессмертный полк" не станет трансформироваться в общественную организацию, и по-прежнему будет существовать за счет средств грантов и субсидий, которых достаточно для развития и расширения его деятельности в России и за рубежом, заявил РИА Новости руководитель исполкома общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской.
Руководитель исполкома общественного движения Бессмертный полк России Артем Хуторской
25 сентября, 15:06
Хуторской: в "Бессмертном полку" нет места двусмысленности и противоборству
Ранее источник, близкий к руководству движения, сообщил, что "Бессмертный полк" в 2020 году может трансформироваться в общественную некоммерческую организацию, нацеленную на патриотическое воспитание российской молодежи. По данным источника, организация будет носить неполитический характер, единственным медийным лицом в ней может стать народный артист СССР Василий Лановой.
"Ничего подобного у нас в планах не было, мы не планировали и даже не обсуждали на центральном штабе никаких трансформаций. Это народное движение именно в формате общероссийского движения и перерегистрировать его в общественную организацию со всеми вытекающим отсюда последствиями, мы не планировали, ни в какой форме", - сказал Хуторской.
Он добавил, что трансформация движения не обсуждалась на февральском съезде 2019 года, не стояла на повестке дня заседаний центрального штаба.

"Мы существуем на средства грантов и субсидий. Считаем, что для поддержания деятельности движения, его развития и расширения в России и за рубежом, у нас вполне достаточно источников финансирования, которые определены законом, в рамках решений центрального штаба", - отметил Хуторской.

Акция "Бессмертный полк" по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны проводится в День Победы в России и других странах. Каждый может выйти на улицу 9 мая с фотографией или с именем родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне. Впервые акция прошла 9 мая 2012 года в Томске, а в 2013 году стала всероссийской.
Участники акции Бессмертный полк
6 мая, 15:48
Хуторской: "Бессмертный полк" – это шествие нашей семейной памяти
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Артем ХуторскойБессмертный полкРоссияОбщество
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