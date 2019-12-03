"Бессмертный полк" не станет общественной организацией

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Движение Движение "Бессмертный полк" не станет трансформироваться в общественную организацию, и по-прежнему будет существовать за счет средств грантов и субсидий, которых достаточно для развития и расширения его деятельности в России и за рубежом, заявил РИА Новости руководитель исполкома общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской

Ранее источник, близкий к руководству движения, сообщил, что "Бессмертный полк" в 2020 году может трансформироваться в общественную некоммерческую организацию, нацеленную на патриотическое воспитание российской молодежи. По данным источника, организация будет носить неполитический характер, единственным медийным лицом в ней может стать народный артист СССР Василий Лановой.

"Ничего подобного у нас в планах не было, мы не планировали и даже не обсуждали на центральном штабе никаких трансформаций. Это народное движение именно в формате общероссийского движения и перерегистрировать его в общественную организацию со всеми вытекающим отсюда последствиями, мы не планировали, ни в какой форме", - сказал Хуторской.

Он добавил, что трансформация движения не обсуждалась на февральском съезде 2019 года, не стояла на повестке дня заседаний центрального штаба.

"Мы существуем на средства грантов и субсидий. Считаем, что для поддержания деятельности движения, его развития и расширения в России и за рубежом, у нас вполне достаточно источников финансирования, которые определены законом, в рамках решений центрального штаба", - отметил Хуторской.