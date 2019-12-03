В ЛНР заявили, что сбили украинский дрон у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 3 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотник украинских силовиков в районе подконтрольного ополченцам населенного пункта Сокольники у линии соприкосновения в Донбассе, заявил во вторник офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
"Второго декабря благодаря умелым и слаженным действиям военнослужащих подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Сокольники был обнаружен и сбит очередной беспилотник ВСУ типа "Фантом"", - сказал Филипоненко на брифинге.
По данным оборонного ведомства республики, украинские силовики продолжают активно использовать беспилотные летательные аппараты у линии соприкосновения, тем самым нарушая минские договоренности. Офицер пресс-службы уточнил, что информация с флэш-накопителе БПЛА изучается специалистами Народной милиции ЛНР.
"Прошу представителей СММ (Специальной мониторинговой миссии - ред.) ОБСЕ данное нарушение отразить в своем отчете, а также обязать украинскую сторону выполнять взятые на себя обязательства", - сказал Филипоненко.