Венгрия попросила Россию помочь в защите прав нацменьшинств на Украине

"К нам в Государственную думу обратился парламент Венгрии с просьбой объединить усилия для того, чтобы отстоять права меньшинств, в первую очередь их право на изучение языка. После принятия Радой закона о языке, об образовании такого права лишены народы, проживающие на территории Украины", — сказал Володин в ходе пленарного заседания во вторник.

"Обсудив этот вопрос вместе с моим коллегой, с председателем парламента Венгрии, считаем необходимым более активно защищать права национальных меньшинств, проживающих на территории Украины. Такая же позиция, знаю, у Польши, Румынии. Поэтому было бы правильно, чтобы украинские власти не только услышали (это), но и прекратили нарушать основополагающие права граждан, проживающих на Украине", — сказал Володин журналистам.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно до 2020 года. В прошлом году глава венгерского МИД заявлял журналистам, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина — НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО находится в тесном контакте с руководством Венгрии и Украины для урегулирования разногласий между этими странами по языковому вопросу.