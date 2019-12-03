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РИА Новости

Венгрия попросила Россию помочь в защите прав нацменьшинств на Украине

14:51 03.12.2019 (обновлено: 17:17 03.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание парламента в Будапеште
Здание парламента в Будапеште
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Парламент Венгрии обратился в Госдуму с просьбой объединить усилия для защиты прав языковых нацменьшинств на Украине, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"К нам в Государственную думу обратился парламент Венгрии с просьбой объединить усилия для того, чтобы отстоять права меньшинств, в первую очередь их право на изучение языка. После принятия Радой закона о языке, об образовании такого права лишены народы, проживающие на территории Украины", — сказал Володин в ходе пленарного заседания во вторник.

Вопрос защиты прав нацменьшинств на Украине обсуждался в ходе встречи Володина со спикером Нацсобрания Венгрии Ласло Кевером в рамках IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане.

"Обсудив этот вопрос вместе с моим коллегой, с председателем парламента Венгрии, считаем необходимым более активно защищать права национальных меньшинств, проживающих на территории Украины. Такая же позиция, знаю, у Польши, Румынии. Поэтому было бы правильно, чтобы украинские власти не только услышали (это), но и прекратили нарушать основополагающие права граждан, проживающих на Украине", — сказал Володин журналистам.

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Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно до 2020 года. В прошлом году глава венгерского МИД заявлял журналистам, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина — НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО находится в тесном контакте с руководством Венгрии и Украины для урегулирования разногласий между этими странами по языковому вопросу.
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Ласло КеверГосдума РФПарламент ВенгрииВячеслав ВолодинРоссияВенгрияУкраинаВ мире
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