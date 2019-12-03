Венгрия попросила Россию помочь в защите прав нацменьшинств на Украине

"К нам в Государственную думу обратился парламент Венгрии с просьбой объединить усилия для того, чтобы отстоять права меньшинств, в первую очередь их право на изучение языка. После принятия Радой закона о языке, об образовании такого права лишены народы, проживающие на территории Украины", — сказал Володин в ходе пленарного заседания во вторник.
"Обсудив этот вопрос вместе с моим коллегой, с председателем парламента Венгрии, считаем необходимым более активно защищать права национальных меньшинств, проживающих на территории Украины. Такая же позиция, знаю, у Польши, Румынии. Поэтому было бы правильно, чтобы украинские власти не только услышали (это), но и прекратили нарушать основополагающие права граждан, проживающих на Украине", — сказал Володин журналистам.