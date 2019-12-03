Идем на Восток: как в вузы ДФО будут привлекать профессоров

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Новая программа "Дальневосточный профессор" поможет привлечь научных сотрудников и высококвалифицированных преподавателей в вузы Дальнего Востока. Для этого необходимо разработать эффективные формы поддержки специалистов.

С таким предложением выступил Совет по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при Совете Федерации России. Проект программы уже направлен в органы исполнительной власти России.

По мнению председателя совета Анатолия Широкова, нужно привлекать профессоров на Дальний Восток качественным недорогим жильем и повышенной заработной платой. Он также отметил необходимость повысить качество преподавательского состава в вузах региона и предотвратить отток в другие субъекты страны.

"Сегодня мы являемся свидетелями того, что начинают уже приносить плоды преференции для реального сектора экономики Дальнего Востока. Но и социальная сфера дальневосточных территорий также нуждается в преференциях. Именно высшее образование здесь становится важнейшим звеном", — цитирует Широкова пресс-служба верхней палаты парламента.

По его словам, именно вклад в высшее образование может стать мощным толчком для развития регионов.