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РИА Новости

Идем на Восток: как в вузы ДФО будут привлекать профессоров

14:51 03.12.2019 (обновлено: 15:22 03.12.2019)
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© РИА Новости / Руслан КривобокПреподаватель и студенты
Преподаватель и студенты
© РИА Новости / Руслан Кривобок
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Новая программа "Дальневосточный профессор" поможет привлечь научных сотрудников и высококвалифицированных преподавателей в вузы Дальнего Востока. Для этого необходимо разработать эффективные формы поддержки специалистов.
С таким предложением выступил Совет по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при Совете Федерации России. Проект программы уже направлен в органы исполнительной власти России.
По мнению председателя совета Анатолия Широкова, нужно привлекать профессоров на Дальний Восток качественным недорогим жильем и повышенной заработной платой. Он также отметил необходимость повысить качество преподавательского состава в вузах региона и предотвратить отток в другие субъекты страны.
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"Сегодня мы являемся свидетелями того, что начинают уже приносить плоды преференции для реального сектора экономики Дальнего Востока. Но и социальная сфера дальневосточных территорий также нуждается в преференциях. Именно высшее образование здесь становится важнейшим звеном", — цитирует Широкова пресс-служба верхней палаты парламента.
По его словам, именно вклад в высшее образование может стать мощным толчком для развития регионов.
"Для обеспечения кадрами территорий Дальневосточного федерального округа необходимо увеличить количество бюджетных мест в вузах макрорегиона. Тогда абитуриент поедет за бюджетным местом не на запад страны, а на восток, а вместе с ним и "дальневосточный профессор", — подчеркнул Широков.
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