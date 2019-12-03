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РИА Новости

Зюганов скептически относится к встрече "нормандской четверки"

14:51 03.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что скептически относится к встрече "нормандской четверки", при этом он посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому определиться, чего он хочет в политике, и "быть государем, если взялся".
"Что касается "нормандской четверки", Зеленский - хороший парень, но не орел. Ты должен определиться, что ты хочешь в политике... Надо быть государем, если ты взялся", - сказал Зюганов на пресс-конференции во вторник.
Встреча лидеров стран нормандской четверки в Берлине
Вчера, 12:09
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Он отметил, что скептически относится к предстоящей встрече в нормандском формате. По его словам, она не приведет к серьезным результатам, и "все уедут при своих".
Саммит лидеров нормандской четверки - России, Украины, Германии и Франции - должен пройти 9 декабря в Париже.
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КПРФВладимир ЗеленскийГеннадий ЗюгановФранцияГерманияРоссияУкраинаВ мире
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