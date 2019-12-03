В Симферополе автомобиль врезался в остановку

"В центре Симферополя, в районе остановки на проспекте Кирова, по предварительной информации, автомобиль ВАЗ "подрезал" другой автомобиль. Водитель второго легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на тротуар и врезался в остановочный павильон. Пострадала девушка, она жива, но получила травмы. Ей оказана медпомощь", – сообщили в пресс-службе.