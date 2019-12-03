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РИА Новости

В Симферополе автомобиль врезался в остановку

14:48 03.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Автомобиль врезался в остановочный павильон у здания правительства Крыма в центре Симферополя, пострадала девушка, сообщили РИА Новости в ГУМВД по региону.
"В центре Симферополя, в районе остановки на проспекте Кирова, по предварительной информации, автомобиль ВАЗ "подрезал" другой автомобиль. Водитель второго легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на тротуар и врезался в остановочный павильон. Пострадала девушка, она жива, но получила травмы. Ей оказана медпомощь", – сообщили в пресс-службе.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, идет выяснение обстоятельств происшествия. Остановочный павильон расположен у площади Ленина, где находится здание правительства Крыма и академический театр республики.
В минздраве региона РИА Новости сообщили, что пострадавшая госпитализирована в ГБУЗ РК "Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6". Ее состояние - средней степени тяжести. Девушке оказывается вся необходимая помощь.
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СимферопольКрымПроисшествия
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