Воры вынесли медали и драгоценности из музея Штази в Берлине

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Воры вынесли награды времен коммунистического режима и драгоценности на тысячи евро из музея Штази, расположенного в бывшем штабе тайной полиции Восточной Германии, и. Воры вынесли награды времен коммунистического режима и драгоценности на тысячи евро из музея Штази, расположенного в бывшем штабе тайной полиции Восточной Германии, сообщает Guardian.

Злоумышленники проникли в здание музея утром в воскресенье через окно на первом этаже. Они разбили стеклянные витрины и забрали ордена, в том числе Орден Карла Маркса, Орден Ленина и медаль "Герой советского союза". В общей сложности пропало восемь наград, из которых только Орден "За заслуги перед Отечеством" был оригинальным, а остальные – точные копии.

Затем грабители перебрались на этаж выше, туда, где находился кабинет бывшего начальника Штази Эрика Мильхе, и украли драгоценности, в том числе сережки, кольцо с жемчугом и золотые часы. Эти украшения полиция Штази конфисковала у жителей Восточной Германии, пытавшихся пробраться на Запад.

"Конечно, такие кражи – это всегда неприятно, потому что под угрозой оказалась безопасность, но стоимость украденных предметов совсем не большая", - рассказал директор музея Йорг Дризельман.

"У нас здесь нет больших сокровищ. Мы – исторический музей и не ожидаем никаких краж. Мы – не "Зеленый свод", - добавил он.