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РИА Новости

Россия и Монголия договорились о сотрудничестве в электроэнергетике

14:47 03.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия и Монголия подписали соглашение о сотрудничестве в области электроэнергетики, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония подписания прошла по итогам переговоров глав правительств России и Монголии. Документ подписали главы Минэнерго РФ и Монголии Александр Новак и Цэрэнпилийн Давасурэн.
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Кроме того, Минтранс России и министерство развития дорог и транспорта Монголии подписали соглашение об обучении монгольских граждан по железнодорожным специальностям.
Минпромторг РФ подписал с министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии меморандум о сотрудничестве.
Соглашение о сотрудничестве подписали также Российский экспортный центр и Банк торговли и развития Монголии.
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Цэрэнпилийн ДавасурэнМинистерство энергетики РФАлександр НовакРоссияМонголияЭкономика
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