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РИА Новости

Саткалиев: эмитенты Казахстана могут конкурировать на рынках капитала

14:45 03.12.2019
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© Фото : АО "ФНБ "Самрук-Қазына"Управляющий директор ФНБ "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев
Управляющий директор ФНБ Самрук-Казына Алмасадам Саткалиев
© Фото : АО "ФНБ "Самрук-Қазына"
Год назад в ноябре 2018 года в рамках IPO успешно состоялось размещение 15% акций АО "НАК "Казатомпром", ведущей компании Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына".
В сентябре этого года на Лондонской фондовой бирже и Бирже "Международного финансового центра "Астана" состоялось доразмещение глобальных депозитарных расписок "Казатомпрома". Размещено 3,8% акций или 9,8 миллиона расписок по цене 13 долларов за одну единицу.
Агентство "Блумберг" оценило размещение расписок как "успешное". Об этом также свидетельствует высокий интерес крупных международных инвесторов. Только на Лондонской бирже участвовали 40 инвесторов США, Канады и других стран.
В ближайшее время Фонд намерен вывести в конкурентную среду акции других своих портфельных компаний. Об основных аспектах приватизации и привлечения самого широкого круга инвесторов в интервью РИА Новости рассказал управляющий директор ФНБ "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев.
- Алмасадам Майданович, касательно приватизации IPO, SPO - что сейчас происходит с самыми крупными компаниями Фонда "Самрук-Казына"?
- В рамках реализации комплексного плана приватизации для "Самрук Казына", как владельца ключевых активов, подлежащих приватизации, основной задачей является успешность размещения. Мы понимаем плюсы того, что мы выводим в конкурентную среду "национальных чемпионов" - компании, положительно зарекомендовавшие себя и внутри страны, и в части работы с нашими зарубежными контрагентами.
С другой стороны, мы понимаем, что есть зависимость от ситуации на рынках, есть интересы инвестиционного сообщества по инвестированию в растущие рынки на конкурентных условиях и диверсификации своих инвестиционных портфелей. Мы, безусловно, будем учитывать все эти факторы при проведении нашей программы приватизации.
Самрук-Казына
27 ноября, 11:54
Самые привлекательные компании фонда "Самрук-Казына" для инвесторов
Если говорить конкретно о компаниях в списке, то это "КазМунайГаз", "Казахстан темир жолы", "Казатомпром", "Самрук-Энерго", "Казахтелеком", "Казпочта", Qazaq Air и "Тау Кен Самрук".
Мы уже провели успешное IPO акций и глобальных депозитарных расписок "Казатомпрома", включая работу, проведенную осенью текущего года по дополнительному размещению. По итогам публичного предложения мы направили в Национальный Фонд 463 миллиона долларов. В ряду других инвесторов, Центробанк РК приобрёл в портфель Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) депозитарные расписки национальной компании на сумму 150 миллионов долларов, что принесло ЕНПФ 21 миллиард тенге дохода.
Мы обеспечили и ликвидность, необходимую для оборота акций и рост рыночной капитализации дочерней компании. Главное - мы стимулировали интерес инвесторов к нашему региону, дав им возможность осуществить надежные стабильные инвестиции, показав, что эмитенты из Казахстана могут достойно конкурировать на рынках капитала.
Следующим значимым активом является национальная нефтегазовая компания "КазМунайГаз", со сроком размещения в 2020 году. Работа в этом направлении активно ведется. Мы привлекли глобальных координаторов – это ведущие инвестиционные банки, лидеры данных процессов. Привлеченные консультанты занимаются формированием проспекта эмиссии с описанием, в том числе инвестиционной стратегии компании. Кроме того, мы приступили к необходимой работе по трансформации внутренних процессов в КМГ. В этот процесс активно вовлечены совет директоров Фонда и совет директоров портфельной компании.
У нас есть ощущение, что предварительная работа позволит хорошо подготовить "КазМунайГаз" к IPO, предоставив потенциальным инвесторам комфорт в плане предсказуемости инвестиций и стабильности отдачи на вложенный капитал.
В этой связи срок размещения в 2020 году с нашей точки зрения является реальным. Мы рассматриваем несколько инвестиционных окон. Это весна, лето и осень следующего года. Подготовительный процесс на данном этапе построен таким образом, что в зависимости от готовности рынка мы будем стараться оптимально использовать сложившуюся к тому моменту конъюнктуру, чтобы обеспечить максимальный эффект от приватизации.
У нас также есть понимание, что КазМунайГаз – это такой "черный бриллиант" в короне активов "Самрук-Казына". Поэтому успех размещения для нас очень важен – и с точки зрения эффективности менеджмента процесса подготовки, и с точки зрения обеспечения долгосрочного увеличения стоимости актива. У компании хорошая история роста, стабильные международные партнеры, эксклюзивный доступ к ресурсной базе страны с уникальными запасами углеводородного сырья. Все эти факторы должны положительно повлиять на IPO Казмунайгаза.
Что касается "Казахстан Темир Жолы", то здесь требуется еще немного времени для готовности к процессу открытого размещения. У компании большой потенциал, есть четкая позиция по улучшению текущей деятельности, есть полная поддержка со стороны акционера и правительства. Перенос срока будет только способствовать успеху размещения.
По "Тау Кен Самрук" мы видим, что обладание уникальными месторождениями мирового класса может служить хорошей базой для размещения на начальном этапе на казахстанском рынке с последующим возможным выходом на международные биржевые площадки.
Проспект Туран в Нур-Султане
20 ноября, 11:00
Фонд "Самрук-Казына" реализовал 87 активов на 186 млрд тенге
- Когда планируется следующее road show и каков будет охват?
- В начале следующего года мы планируем начать non deal road show практически по всем компаниям из списка. Безусловно, пионером будет "Казмунайгаз", и в части инвестиционной стратегии мы будем ориентироваться на наших глобальных координаторов, исходя из оптимальности планирования.
По Казахтелекому у нас высокая степень готовности. В этом году было проведено две сделки по выкупу долей у "Кселл" и Tele2. Уже сейчас мы видим положительный эффект на финансовое состояние компании от данных приобретений. Так, чистая прибыль АО "Казахтелеком" по МСФО за три квартала 2019 года увеличилась на 27% и достигла 51,2 миллиарда тенге. Также показатель EBITDA вырос на 90% (128,7 миллиарда тенге), а EBITDA маржа составила 43,1%. Консолидированные активы компании возросли более чем в два раза и составили 1,062 триллиона тенге. Размер выручки зафиксирован на отметке в 298,6 миллиарда тенге, что на 90% больше чем за аналогичный период прошлого года.
Мы ожидаем, что в следующем году проявятся эффекты от вовлечения данных активов в периметр, в том числе за счет программы сокращения затрат, которая утверждена Фондом и за счет дополнительных бизнесов, связанных с программой цифровой трансформации и стратегией развития компании.
Мы считаем, после того как эти интегрированные активы отразятся на финансовом положении, "Казахтелеком" будет более интересен для инвесторов. Нужно также учитывать, что Казахтелеком уже является публичной компанией, они давно в листинге и имеют большой опыт в работе с инвесторами. Поэтому речь о приватизации Казахтелекома не идет, это уже практически наполовину частная компания со структурой управления, ориентированной на вовлеченность других акционеров. Мы говорим о возможном снижении доли Фонда в компании. При этом есть поручение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по сохранению контроля над стратегически важными отраслями. Все эти факторы мы должны учитывать при принятии инвестиционного решения.
- Какие компании вызывают наибольший интерес у потенциальных покупателей как глобально, так и на пространстве СНГ?
- Исходя из нашего портфеля, предлагаемого на приватизацию, мы видим уже сейчас наличие серьезного интереса к нашим энергетическим активам и интерес к АО "Казпочта".
Если говорить об энергетических активах, то в части приватизации это "Самрук Энерго" и "КазМунайГаз". К "Самрук Энерго" есть стабильный интерес от крупных международных игроков, которые планируют принять участие в приватизации. Мы уверены, что наличие конкурентной среды позволят обеспечить эффективность процесса продажи этого актива.
Что касается "КазМунайГаза", то, безусловно, мы приветствовали бы участие международных суверенных фондов, стратегических и опорных инвесторов в процессе приватизации, предложив им определенную долю в пакете акций. В этом вопросе мы рассчитываем на поддержку правительства, министерства иностранных дел РК.
Опорные инвесторы могут быть заинтересованы, с учетом стратегии компании, и с учетом стабильной предсказуемости денежных потоков. Мы, совместно с глобальными координаторами готовы на должном уровне организовать переговоры с участниками этого процесса.
Приватизация портфельных компаний ФНБ Самрук-Казына
25 октября, 11:00
Зачем казахстанcкие компании выходят на IPO
- Сейчас глобальные рынки переживают непростые времена - американо-китайские торговые войны, неспокойно на Ближнем Востоке. На ваш взгляд, насколько эти факторы могут скорректировать планы по выходу в конкурентную среду?
- Все понимают, что конфликт Китая и США становится "удобным" для стимулирования тех или иных настроений инвесторов и рынков. Данное соперничество будет носить перманентный характер и во многом, драйвером данного противостояния будет являться политическое руководство США с ориентиром на защиту внутренних рынков, собственных производителей. Понятно, что такое противостояние будет выходить на качественно другие уровни и все это будет отражаться на рыночной волатильности.
Исходя из нашего регионального расположения, мы получим больше выгод от процесса стимулирования бизнес-отношений между основными крупными региональными игроками. Понятно, что такие противостояния будут отражаться и на нас. Более того, интерес к нашим активам будет исходить из политик стран крупных игроков.
Поэтому поиск правильных и сбалансированных решений является ключевым фактором устойчивого развития. Мы, совместно с нашими глобальными координаторами, учитываем это при подготовке к выходу на рынок, обеспечивая как защиту интересов будущих инвесторов, так и защиту интересов основного собственника данных активов – народа Республики Казахстан.
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