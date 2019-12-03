Россия и Монголия заключили ряд межведомственных соглашений

Также был подписан меморандум о сотрудничестве в социально-трудовой сфере между министерствами труда и соцзащиты РФ и Монголии.

Министры иностранных дел двух стран обменялись нотами о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения между РФ и Монголией о внесении изменений в торговый договор между СССР и МНР от 17 декабря 1957 года и соглашения между правительством РФ и правительством Монголии о содействии межрегиональному и приграничному сотрудничеству.