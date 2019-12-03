Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-03T14:49+0300
https://ria.ru/20191203/1561909877.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156191/02/1561910269_0:302:3103:2047_1036x0_80_0_0_2567d10de1ffc1c911e5552aa1fd2ab2.jpg
РИА Новости

Россия и Монголия заключили ряд межведомственных соглашений

14:43 03.12.2019 (обновлено: 14:49 03.12.2019)
331
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время переговоров с премьер-министром Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. 3 декабря 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время переговоров с премьер-министром Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. 3 декабря 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время переговоров с премьер-министром Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. 3 декабря 2019
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия и Монголия по итогам переговоров премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и его монгольского коллеги Ухнагийна Хурэлсуха заключили ряд межведомственных соглашений, предусматривающих, в частности, сотрудничество в области юстиции, социально-трудовой сфере.
Представители министерства иностранных дел РФ и МИД Монголии подписали план сотрудничества на 2020-2022 годы.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи
Вчера, 14:05
Медведев заявил, что Россия считает Монголию дружественной страной
Также был подписан меморандум о сотрудничестве в социально-трудовой сфере между министерствами труда и соцзащиты РФ и Монголии.
Министерства юстиции двух стран подписали программу сотрудничества на 2020-2021 годы.
Министры иностранных дел двух стран обменялись нотами о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения между РФ и Монголией о внесении изменений в торговый договор между СССР и МНР от 17 декабря 1957 года и соглашения между правительством РФ и правительством Монголии о содействии межрегиональному и приграничному сотрудничеству.
Посол РФ в Монголии Искандер Азизов
Вчера, 11:06
Россия участвует в воссоздании малой авиации Монголии, заявил посол
600002
Обсудить 0
Ухнагийн ХурэлсухДмитрий МедведевРоссияМонголияВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух
Глава "Газпрома" встретился с премьер-министром Монголии
Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время беседы с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.
Премьер Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай
Официальный Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух
Премьер-министр Монголии прибыл с визитом в Россию
Министр энергетики РФ Александр Новак
Россия и Монголия договорились о сотрудничестве в электроэнергетике
Посол РФ в Монголии Искандер Азизов
Посол России в Монголии рассказал о транзите по Улан-Баторской ЖД
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи
Медведев заявил, что Россия считает Монголию дружественной страной
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время переговоров с премьер-министром Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. 3 декабря 2019
Медведев обсудил с премьером Монголии новые инвестпроекты
Логотип РЖД
РЖД проконсультируют монгольских коллег по ветке от Таван-Толгоя
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон считает, что Европа должна стать частью нового ДРСМД
Президент РФ Владимир Путин
Кремль подтвердил встречу Путина с представителями немецкого бизнеса
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи. 3 декабря 2019
Медведев: Россия намерена продолжить модернизацию ТЭС в Улан-Баторе
Транзит и поставки газа возобновлены через ГИС Суджа
Россия и Украина на 10 лет продлили контракт на транзит нефти
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев провел встречу с мэром Шанхая
«Разрешаю!»: Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Путин открыл газопровод "Сила Сибири"
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон призвал к диалогу с Россией для стабильности в Европе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:34Макрон осудил осквернение могил на еврейском кладбище во Франции
01:32В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с автобусом
01:18Джонсон и Трамп заявили о важности единства НАТО перед лицом угроз
01:16В Бразилии готовят приватизацию трех национальных парков
01:13В Госдепе заявили о прогрессе в борьбе с ИГ*
01:09Более 220 компаний участвуют в выставке машиностроения в Казани
01:06Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию
01:02Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу
00:56СМИ: на вилле немецкого телеведущего нашли останки советского солдата
00:52МИД Украины заявляет, что парламент Венгрии не принимал обращений в ГД
00:52Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
00:46Белгородский губернатор не исключил снос дома, где взорвался газ
00:42В международной коалиции опровергли удары на северо-востоке Сирии
00:29В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2
00:27Глава МИД Украины заявил, что проведет встречу с министрами стран НАТО
00:24Брэд Питт признался, что не плакал почти 20 лет
00:18Число обнаруженных у российских границ боевых самолетов возросло
00:11Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего
00:08Пенс назвал "постыдным" расследование по импичменту
00:06Минобороны в 2019 году отследило запуск на орбиту 463 спутников
Лента новостейМолния