В Иране задержали группу лиц, планировавших беспорядки в университетах

Как сообщает министерство, члены одной из "антиреволюционных" группировок планировали беспорядки 7 декабря по случаю иранского дня студентов в ряде университетов Тегерана и других городов.
Во время протестов, прошедших в Иране в связи с повышение цен на бензин, они ставили перед собой цель вывести студентов на улицы.
В Иране в середине ноября прошли протесты из-за решения властей повысить цены на бензин и ввести квоты на него. Некоторые были мирными, а некоторые перерастали в вооруженные беспорядки с порчей имущества, поджогами банков, а также жертвами и пострадавшими как среди их участников, так и правоохранительных органов.
Президент страны Хасан Роухани сказал, что беспорядки были организованы США и Израилем, а их целью был подрыв безопасности Ирана.