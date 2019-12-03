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РИА Новости

В Иране задержали группу лиц, планировавших беспорядки в университетах

14:36 03.12.2019 (обновлено: 15:40 03.12.2019)
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© AP PhotoАкция протеста в Исхафане
Акция протеста в Исхафане
© AP Photo
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Власти Ирана задержали группу лиц, планировавших устроить беспорядки в университетах на этой неделе, следует из сообщения на сайте министерства информации (спецслужбы страны) Ирана.
Как сообщает министерство, члены одной из "антиреволюционных" группировок планировали беспорядки 7 декабря по случаю иранского дня студентов в ряде университетов Тегерана и других городов.
Во время протестов, прошедших в Иране в связи с повышение цен на бензин, они ставили перед собой цель вывести студентов на улицы.
В Иране в середине ноября прошли протесты из-за решения властей повысить цены на бензин и ввести квоты на него. Некоторые были мирными, а некоторые перерастали в вооруженные беспорядки с порчей имущества, поджогами банков, а также жертвами и пострадавшими как среди их участников, так и правоохранительных органов.
Президент страны Хасан Роухани сказал, что беспорядки были организованы США и Израилем, а их целью был подрыв безопасности Ирана.
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