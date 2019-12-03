В Иране задержали группу лиц, планировавших беспорядки в университетах

Как сообщает министерство, члены одной из "антиреволюционных" группировок планировали беспорядки 7 декабря по случаю иранского дня студентов в ряде университетов Тегерана и других городов.

Во время протестов, прошедших в Иране в связи с повышение цен на бензин, они ставили перед собой цель вывести студентов на улицы.