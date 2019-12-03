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РИА Новости

Автоэксперты считают, что "площадку" при сдаче на права надо оставить

14:32 03.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗнак "Учебный автомобиль" на крыше автомобиля
Знак Учебный автомобиль на крыше автомобиля
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Знак "Учебный автомобиль" на крыше автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Автоэксперты, опрошенные РИА Новости, считают, что надо оставить проверку вождения на "площадке" на экзамене по получению водительских прав, так как только на ней можно отработать необходимые водителям навыки.
Ранее начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России Николай Гиляков сообщил, что ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" с 1 октября 2020 года.
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"Наше видение, что в данном случае каждый кандидат в водители должен сдавать "площадку" и в данном случае это должно являться неким предварительным экзаменом перед сдачей в ГИБДД", - сказал директор национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.
По его словам, если автомобилисты не обладают навыками, приобретенными на "площадке", то нет смысла дальше их куда-то допускать. "То есть, если это не будет сдаваться в ГИБДД, то скорее всего, это нужно сделать, чтобы это сдавалось в автошколах и так далее. А после этого уже допускались к экзаменам в ГИБДД, когда кандидат в водители действительно выезжает на дорогу с настоящими реалиями и там уже сдается главный экзамен. Мы выступаем, чтобы это было неким предварительным экзаменом, тогда это было бы абсолютно разумно", - пояснил эксперт.
В свою очередь заместитель руководителя экспертного центра Probok.net Андрей Мухортиков считает, что на площадке отрабатываются другие маневры, нежели в городе.
"Например, парковка, разворот в ограниченном пространстве. А всегда ли будет в городе возможность эти маневры отработать – это вопрос. Если всегда будут выбираться такие места, чтобы там были именно те маневры, которые тренируют на площадке, возможно, да. Но я что-то сомневаюсь, что возможно это унифицировать, все-таки городские улицы строятся не для того, чтобы сдавать там экзамены, а для того, чтобы по ним ездить. А неумение разворачиваться в ограниченном пространстве, неумение за определенное время стартовать или тормозить все-таки позволяет выявить водителей неумелых. Поэтому я бы с этим, конечно, не торопился, это решение вызывает вопросы", - добавил он.
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Сергей КанаевГИБДД МВД РФРоссияОбщество
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