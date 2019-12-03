Автоэксперты считают, что "площадку" при сдаче на права надо оставить

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Автоэксперты, опрошенные РИА Новости, считают, что надо оставить проверку вождения на "площадке" на экзамене по получению водительских прав, так как только на ней можно отработать необходимые водителям навыки.

Ранее начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России Николай Гиляков сообщил, что ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" с 1 октября 2020 года.

"Наше видение, что в данном случае каждый кандидат в водители должен сдавать "площадку" и в данном случае это должно являться неким предварительным экзаменом перед сдачей в ГИБДД", - сказал директор национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев

По его словам, если автомобилисты не обладают навыками, приобретенными на "площадке", то нет смысла дальше их куда-то допускать. "То есть, если это не будет сдаваться в ГИБДД, то скорее всего, это нужно сделать, чтобы это сдавалось в автошколах и так далее. А после этого уже допускались к экзаменам в ГИБДД, когда кандидат в водители действительно выезжает на дорогу с настоящими реалиями и там уже сдается главный экзамен. Мы выступаем, чтобы это было неким предварительным экзаменом, тогда это было бы абсолютно разумно", - пояснил эксперт.

В свою очередь заместитель руководителя экспертного центра Probok.net Андрей Мухортиков считает, что на площадке отрабатываются другие маневры, нежели в городе.