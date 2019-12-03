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РИА Новости

Поездки на Московской канатной дороге будут бесплатными 10 декабря

14:30 03.12.2019 (обновлено: 14:31 03.12.2019)
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© Официальный портал Мэра и Правительства МосквыМосковская Канатная Дорога
Московская Канатная Дорога
© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Московская Канатная Дорога
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Московская канатная дорога в честь своего дня рождения устроит 10 декабря праздничные мероприятия, также в этот день поездки по канатке будут бесплатными, сообщает пресс-служба Московской канатной дороги.
"Московская канатная дорога 10 декабря в честь своего первого дня рождения дарит всем желающим подарки. Поэтому в этот день любой желающий может насладиться из окон кабин уникальными видами на набережную Москвы-реки, футуристические высотки делового центра "Москва-Сити", главное здание Московского государственного университета им. Ломоносова и многие другие знаковые места столицы совершенно бесплатно", - говорится в сообщении.
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Также отмечается, что в этот день гостей ждут конкурсы, викторины и множество подарков.
"Праздничные мероприятия пройдут в период с 11.00 до 21.00 на верхней станции канатной дороги "Воробьевы горы" улица Косыгина дом 28", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что за первый год работы пассажирами Московской канатной дороги стали более полутора миллионов человек.
Первая канатная дорога столицы расположилась на Воробьевых горах и имеет три станции: одноименная "Воробьевы горы", "Лужники", расположившаяся рядом со спорткомплексом и станция "Новая Лига".
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