Поездки на Московской канатной дороге будут бесплатными 10 декабря

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Московская канатная дорога в честь своего дня рождения устроит 10 декабря праздничные мероприятия, также в этот день поездки по канатке будут бесплатными, сообщает пресс-служба Московской канатной дороги.

"Московская канатная дорога 10 декабря в честь своего первого дня рождения дарит всем желающим подарки. Поэтому в этот день любой желающий может насладиться из окон кабин уникальными видами на набережную Москвы-реки, футуристические высотки делового центра "Москва-Сити", главное здание Московского государственного университета им. Ломоносова и многие другие знаковые места столицы совершенно бесплатно", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в этот день гостей ждут конкурсы, викторины и множество подарков.

"Праздничные мероприятия пройдут в период с 11.00 до 21.00 на верхней станции канатной дороги "Воробьевы горы" улица Косыгина дом 28", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за первый год работы пассажирами Московской канатной дороги стали более полутора миллионов человек.