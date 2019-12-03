На Ямале девочка упала с девятого этажа из-за кота в ранце

"Так как мама долго не возвращалась, девочка решила посмотреть, где же она, подошла к окну, открыла его, высунулась наружу. Кот стал толкаться в ранце, и под действием силы тяжести ребенок перевалился через подоконник и полетел вниз. По счастливой случайности падение пришлось в глубокий мягкий сугроб", - уточнили в ведомстве.