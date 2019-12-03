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РИА Новости

На Ямале девочка упала с девятого этажа из-за кота в ранце

14:26 03.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 дек - РИА Новости. Кот, которого семилетняя жительница Ямало-Ненецкого автономного округа посадила в ранец, стал причиной падения ребенка из окна квартиры на девятом этаже в сугроб, спасший ее жизнь, сообщает во вторник региональное следственное управление СК РФ.
Источник РИА Новости в экстренных службах сообщил в понедельник об инциденте, произошедшем в выходные в Новом Уренгое, где семилетняя девочка выпала из окна квартиры на 9-м этаже и осталась жива благодаря сугробу.
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По предварительным данным следствия, мама оставила ребенка в квартире, пообещав, что после ее возвращения они пойдут на прогулку. Девочка оделась и посадила любимого кота в ранец, который также надела на себя.
"Так как мама долго не возвращалась, девочка решила посмотреть, где же она, подошла к окну, открыла его, высунулась наружу. Кот стал толкаться в ранце, и под действием силы тяжести ребенок перевалился через подоконник и полетел вниз. По счастливой случайности падение пришлось в глубокий мягкий сугроб", - уточнили в ведомстве.
Пострадавшую доставили в Новоуренгойскую городскую больницу, где врачи оказали ей медицинскую помощь. "Травм, представляющих угрозы для жизни, не установлено. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия", - добавили в СУСК.
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Ямало-Ненецкий автономный округНовый УренгойПроисшествия
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Иван Котохай
2010000
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