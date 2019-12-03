В полиции назвали причину ДТП с автобусом в Нижегородской области

Утром во вторник на 7-м километре автодороги местного значения Новоселки-Жайск в Вачском районе Нижегородской области столкнулись Toyota RAV4 и пассажирский автобус ПАЗ, в салоне которого находились 9 человек. По данным регионального управления МЧС, пострадали 6 человек. Один из них госпитализирован, пятерых отпустили домой.