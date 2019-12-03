В полиции назвали причину ДТП с автобусом в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек — РИА Новости. Причиной ДТП с пассажирским автобусом ПАЗ в Нижегородской области стал внедорожник, выехавший на встречную полосу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Утром во вторник на 7-м километре автодороги местного значения Новоселки-Жайск в Вачском районе Нижегородской области столкнулись Toyota RAV4 и пассажирский автобус ПАЗ, в салоне которого находились 9 человек. По данным регионального управления МЧС, пострадали 6 человек. Один из них госпитализирован, пятерых отпустили домой.
"Женщина-водитель автомобиля Toyota RAV4 не выбрала безопасную скорость, ее машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с пассажирским автобусом. В результате водитель иномарки была госпитализирована с переломом руки. Пассажирам автобуса помощь была оказана на месте", - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.