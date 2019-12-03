Патрушев провел встречу с мэром Шанхая

Собеседники отметили, что важной составляющей российско-китайского партнерства являются межрегиональные связи. Было подчеркнуто, что на сегодняшний день подавляющее большинство субъектов РФ имеют плодотворные контакты с китайскими партнерами. Патрушев поблагодарил Ин Юна за оказанный российской делегации теплый прием.

"Такую работу мы проводим каждый год. Она приносит свои результаты как в двусторонних отношениях, так и в многостороннем плане. Можно выделить тесное взаимодействие между российскими и китайскими правоохранительными органами, а также активное военное и военно-техническое сотрудничество", - сказал Патрушев.