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РИА Новости

Патрушев провел встречу с мэром Шанхая

14:24 03.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев . Архивное фото
ШАНХАЙ, 3 дек - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во вторник в Шанхае провел встречу с мэром города Ин Юном.
Собеседники отметили, что важной составляющей российско-китайского партнерства являются межрегиональные связи. Было подчеркнуто, что на сегодняшний день подавляющее большинство субъектов РФ имеют плодотворные контакты с китайскими партнерами. Патрушев поблагодарил Ин Юна за оказанный российской делегации теплый прием.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
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Секретарь Совета безопасности России прибыл в Шанхай во вторник по приглашению члена политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ян Цзечи. В Шанхае Патрушев проведет российско-китайские консультации по вопросам стратегической стабильности. С российской стороны в консультациях примут участие представители аппарата Совета безопасности, МИД, Минобороны, ФСВТС и других министерств и ведомств.
На встрече с Ин Юном Патрушев выразил уверенность, что предстоящие двусторонние консультации по вопросам стратегической стабильности пройдут в традиционно позитивном ключе.
"Такую работу мы проводим каждый год. Она приносит свои результаты как в двусторонних отношениях, так и в многостороннем плане. Можно выделить тесное взаимодействие между российскими и китайскими правоохранительными органами, а также активное военное и военно-техническое сотрудничество", - сказал Патрушев.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
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Ян ЦзечиКитайНиколай ПатрушевРоссияШанхайВ мире
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