В перевернувшемся под Воронежем автобусе несовершеннолетних не было

Авария произошла в 12.30 мск вторника на 763 километре трассы М-4 "Дон" в Богучарском районе. Автобус MAN под управлением 59-летнего водителя, двигаясь со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону, не справился с управлением, автобус опрокинулся.

Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, пострадали 14 граждан Украины. Всего в автобусе было 28 человек и два водителя. Авария произошла в сложных погодных условиях, с 10.30 мск в Богучарском районе идет сильная метель, обильный снегопад.