В перевернувшемся под Воронежем автобусе несовершеннолетних не было

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Несовершеннолетних пассажиров не было в рейсовом автобусе, который во вторник перевернулся в Воронежской области, сообщило главное управление МВД по региону.
"Несовершеннолетних нет", - говорится в сообщении ведомства.
Авария произошла в 12.30 мск вторника на 763 километре трассы М-4 "Дон" в Богучарском районе. Автобус MAN под управлением 59-летнего водителя, двигаясь со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону, не справился с управлением, автобус опрокинулся.
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, пострадали 14 граждан Украины. Всего в автобусе было 28 человек и два водителя. Авария произошла в сложных погодных условиях, с 10.30 мск в Богучарском районе идет сильная метель, обильный снегопад.
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