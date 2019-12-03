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РИА Новости

В перевернувшемся под Воронежем автобусе несовершеннолетних не было

14:22 03.12.2019
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© Фото : МВД РФ по Воронежской областиДТП с участием автобуса в Воронежской области. 3 декабря 2019
ДТП с участием автобуса в Воронежской области. 3 декабря 2019
© Фото : МВД РФ по Воронежской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Несовершеннолетних пассажиров не было в рейсовом автобусе, который во вторник перевернулся в Воронежской области, сообщило главное управление МВД по региону.
"Несовершеннолетних нет", - говорится в сообщении ведомства.
Авария произошла в 12.30 мск вторника на 763 километре трассы М-4 "Дон" в Богучарском районе. Автобус MAN под управлением 59-летнего водителя, двигаясь со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону, не справился с управлением, автобус опрокинулся.
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, пострадали 14 граждан Украины. Всего в автобусе было 28 человек и два водителя. Авария произошла в сложных погодных условиях, с 10.30 мск в Богучарском районе идет сильная метель, обильный снегопад.
На месте ДТП с автобусом в Псковской области. 29 ноября 2019. Стоп-кадр видео СК РФ
1 декабря, 12:15
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ГУ МВД по Воронежской областиВоронежская областьПроисшествия
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