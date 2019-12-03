Момент обрушения моста в Оренбурге попал на видео

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Момент обрушения автомобильного моста на въезде в Оренбург попал на видео.
Кадры были сняты водителем, собиравшимся проехать под мостом. Конструкция обрушилась перед носом автомобиля.
В понедельник обрушился пролет автомобильного моста на въезде в Оренбург со стороны колхоза Ленина. По данным МЧС, обрушение произошло, когда по ремонтируемому сооружению при проведении работ проезжал большегруз.
В СК причиной ЧП назвали нарушение правил безопасности при ремонте моста. Пострадали два человека.