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РИА Новости

Момент обрушения моста в Оренбурге попал на видео

14:22 03.12.2019 (обновлено: 16:42 03.12.2019)
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Момент обрушения автомобильного моста на въезде в Оренбург попал на видео.
Кадры были сняты водителем, собиравшимся проехать под мостом. Конструкция обрушилась перед носом автомобиля.
В понедельник обрушился пролет автомобильного моста на въезде в Оренбург со стороны колхоза Ленина. По данным МЧС, обрушение произошло, когда по ремонтируемому сооружению при проведении работ проезжал большегруз.
В СК причиной ЧП назвали нарушение правил безопасности при ремонте моста. Пострадали два человека.
Сотрудники ДПС
Вчера, 08:06
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Следственный комитет РФМЧС РФОренбургПроисшествия
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