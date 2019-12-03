Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-03T15:40+0300
https://ria.ru/20191203/1561908238.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155874/83/1558748346_0:176:2446:1552_1036x0_80_0_0_8aacf4948189b992732b3e658ee16438.jpg
РИА Новости

Президент Ирана заявил, что США и Европе не нужен мир в Йемене

14:15 03.12.2019 (обновлено: 15:40 03.12.2019)
219
© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
 Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
© РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГЕРАН, 3 дек – РИА Новости. США и Европа не заинтересованы в установлении мира в Йемене, поскольку хотят продавать вооружение, заявил во вторник президент Ирана Хасан Роухани, принимая главу МИД Омана Юсефа бен Алави.

"К сожалению, Европа и США, несмотря на озвучиваемые ими для виду заявления, не заинтересованы в установлении мира в Йемене, поскольку таким образом (за счет войны – ред.) им удалось продать много оружия", — заявил Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте.

По его словам, война в Йемене не принесла ничего, кроме убийств, разрушений, а также подвергла опасности территориальную целостность страны.
В этой связи он вновь подчеркнул необходимость как можно более быстрее положить конец войне в Йемене.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
Ситуация в Сане, Йемен
22 ноября, 15:14
Власти Йемена отвели Эр-Рияду главную роль в решении конфликтов в стране
310141
Обсудить 0
Хасан РоуханиЙеменЕвропаИранСШАВ мире
Рекомендуем
Акция протеста в Исхафане
В Иране задержали группу лиц, планировавших беспорядки в университетах
Выступление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса на 4-м европейско-арабском саммите
В Греции обеспокоены "вмешательством" России в дела балканских стран
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
США хотят заключить договор о контроле над вооружениями, заявил Трамп
Тегеран
Иран хочет взыскать с США $130 миллиардов из-за беспорядков в стране
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Тегеран не намерен выходить из ядерной сделки, заявили в МИД Ирана
Фрегат ВМС Ирана
В Иране назвали дату совместных военных учений России, Ирана и Китая
Сотрудник полиции в Испании
В Испании ликвидировали подпольную мастерскую по изготовлению бомб
Засуха в Австралии
Текущее десятилетие может стать самым жарким, заявили метеорологи
Брюно Ле Мэр
В ЕС прокомментировали угрозы США ввести пошлины в отношении Франции
Президент США Дональд Трамп
Участники НАТО обсудят тему членства Турции в альянсе, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
Трамп обвинил ЕС и Францию в несправедливых торговых мерах
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Трамп обвинил администрацию Обамы в том, что Турция закупила С-400
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп
Трамп объяснил, почему называет Ким Чен Ына "человеком-ракетой"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Столтенберг подтвердил перспективу вступления Украины и Грузии в НАТО
Американские танки Abrams на железнодорожной станции в Литве
Белоруссия и США обсудили в Минске вопросы региональной безопасности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:34Макрон осудил осквернение могил на еврейском кладбище во Франции
01:32В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с автобусом
01:18Джонсон и Трамп заявили о важности единства НАТО перед лицом угроз
01:16В Бразилии готовят приватизацию трех национальных парков
01:13В Госдепе заявили о прогрессе в борьбе с ИГ*
01:09Более 220 компаний участвуют в выставке машиностроения в Казани
01:06Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию
01:02Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу
00:56СМИ: на вилле немецкого телеведущего нашли останки советского солдата
00:52МИД Украины заявляет, что парламент Венгрии не принимал обращений в ГД
00:52Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
00:46Белгородский губернатор не исключил снос дома, где взорвался газ
00:42В международной коалиции опровергли удары на северо-востоке Сирии
00:29В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2
00:27Глава МИД Украины заявил, что проведет встречу с министрами стран НАТО
00:24Брэд Питт признался, что не плакал почти 20 лет
00:18Число обнаруженных у российских границ боевых самолетов возросло
00:11Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего
00:08Пенс назвал "постыдным" расследование по импичменту
00:06Минобороны в 2019 году отследило запуск на орбиту 463 спутников
Лента новостейМолния