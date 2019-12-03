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РИА Новости

Президент Албании призвал провести расследование после землетрясения

14:19 03.12.2019
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© AP Photo / Hektor PustinaПоследствия землетрясения в Албании
Последствия землетрясения в Албании
© AP Photo / Hektor Pustina
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент Албании Илир Мета призвал провести расследование и привлечь к ответственности виновных в обрушении зданий во время недавнего землетрясения, сообщает новостной портал Exit.
Как сообщает портал, соответствующие заявления были сделаны президентом страны в ходе встречи с национальным советом безопасности Албании в понедельник.
"Мы считаем, что прокуратуре необходимо провести расследование и привлечь к уголовной ответственности всех виновных. Мы должны предоставить все внутренние ресурсы и обеспечить соответствующую международную поддержку для преодоления тяжелых последствий этого ужасного землетрясения", - заявил Мета.
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании в ночь на 26 ноября. Согласно данным местных СМИ, сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру землетрясения. Согласно последним данным, число жертв землетрясения возросло до 51 человека. Пострадали более 900 человек.
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