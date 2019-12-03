Текущее десятилетие может стать самым жарким, заявили метеорологи

МАДРИД, 3 дек – РИА Новости. Нынешнее десятилетие может стать самым жарким с момента начала метеонаблюдений, говорится в докладе Нынешнее десятилетие может стать самым жарким с момента начала метеонаблюдений, говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), представленном на конференции по климату в Мадриде COP25.

В 2019 году мировая температура (данные с января по октябрь) примерно на 1,1 градус выше, чем в среднем в доиндустриальную эпоху. 2019 год займет второе или третье место среди самых теплых лет за всю историю наблюдений. Самым жарким годом остается 2016 год.

"Средние температуры за пятилетний (2015—2019 годы) и десятилетний (2010—2019 годы) периоды почти наверняка будут самыми высокими за всю историю наблюдений. По данным Всемирной метеорологической организации, 2019 год будет вторым или третьим в числе самых теплых лет в истории человечества", - заявили в организации.

Концентрация углекислого газа в атмосфере в 2018 году достигла рекордного уровня, составившего 407,8 части на миллион, и продолжала расти в 2019 году, подъем уровня моря продолжал повышаться из-за таяния ледников в Гренландии и Антарктиде. "В Антарктиде в некоторые месяцы 2019 года отмечены рекордно низкие значения протяженности морского льда", - говорится в документе.