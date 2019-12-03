Роман Гузель Яхиной "Дети мои" победил в голосовании "Большой книги"

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Роман писательницы Гузель Яхиной "Дети мои" занял первое место в результате народного голосования национальной литературной премии "Большая книга", которое завершилось во вторник, сообщили в пресс-службе премии.
По результатам голосования, второе место занял роман "Дни Савелия" Григория Служителя, на третьем месте - роман "Брисбен" Евгения Водолазкина.
Лауреаты XIV сезона "Большой книги", выбранные Литературной академией, будут объявлены на церемонии вручения премии 10 декабря, победители народного голосования получат памятные награды.
Народное голосование стартовало в июне на сайте о книгах LiveLib. В течение нескольких месяцев каждый желающий мог проголосовать за понравившееся произведение. Все книги публиковались с разрешения правообладателей, а те, кто принял участие в отборе победителей, смогли прочесть их бесплатно на сайте или в приложении партнера премии – группы компаний "ЛитРес".
"Большая книга" - национальная литературная премия, учрежденная в 2005 году. Соучредителями премии являются министерство культуры РФ, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Федеральное агентство по культуре и кинематографии.
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