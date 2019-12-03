Роман Гузель Яхиной "Дети мои" победил в голосовании "Большой книги"

Народное голосование стартовало в июне на сайте о книгах LiveLib. В течение нескольких месяцев каждый желающий мог проголосовать за понравившееся произведение. Все книги публиковались с разрешения правообладателей, а те, кто принял участие в отборе победителей, смогли прочесть их бесплатно на сайте или в приложении партнера премии – группы компаний "ЛитРес".