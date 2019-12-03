Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-12-03T14:12+0300
https://ria.ru/20191203/1561908037.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151900/54/1519005462_0:0:2858:1608_1036x0_80_0_0_97368302d728e2bb48cbe455c0792f89.jpg
РИА Новости

Роман Гузель Яхиной "Дети мои" победил в голосовании "Большой книги"

14:12 03.12.2019
482
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПисательница Гузель Яхина
Писательница Гузель Яхина
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Роман писательницы Гузель Яхиной "Дети мои" занял первое место в результате народного голосования национальной литературной премии "Большая книга", которое завершилось во вторник, сообщили в пресс-службе премии.
По результатам голосования, второе место занял роман "Дни Савелия" Григория Служителя, на третьем месте - роман "Брисбен" Евгения Водолазкина.
Лауреаты XIV сезона "Большой книги", выбранные Литературной академией, будут объявлены на церемонии вручения премии 10 декабря, победители народного голосования получат памятные награды.
Народное голосование стартовало в июне на сайте о книгах LiveLib. В течение нескольких месяцев каждый желающий мог проголосовать за понравившееся произведение. Все книги публиковались с разрешения правообладателей, а те, кто принял участие в отборе победителей, смогли прочесть их бесплатно на сайте или в приложении партнера премии – группы компаний "ЛитРес".
"Большая книга" - национальная литературная премия, учрежденная в 2005 году. Соучредителями премии являются министерство культуры РФ, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Федеральное агентство по культуре и кинематографии.
30-я Московская международная книжная выставка-ярмарка. День пятый
4 сентября, 08:00Культура
Вприпрыжку за книжкой! Что почитать осенью
400012
КультураКнигиНовости культурыГузель ЯхинаЛитРесЕвгений ВодолазкинМинистерство культуры РФБольшая книга
Рекомендуем
Чешский писатель Милан Кундера
Писателю Милану Кундере вернули гражданство Чехии
Жители Перми почтили память погибших при пожаре в ночном клубе Хромая лошадь в Перми
Пожар в пермском клубе "Хромая лошадь" в декабре 2009 года
Главный раввин России Берл Лазар
Берл Лазар: любую "техническую возможность родить" надо реализовывать
Музей Штази в Берлине
Воры вынесли медали и драгоценности из музея Штази в Берлине
Здание Государственной Думы РФ
Депутаты Госдумы почтили минутой молчания подвиг неизвестного солдата
Иконки социальных сетей на экране смартфона
Госслужащие должны избегать иностранных приложений, заявил эксперт
Алексей Венедиктов
Венедиктов сообщил, что оступился на Дилетантских чтениях
Туристы на экскурсии в Исаакиевском соборе
Росстат: иностранные туристы стали реже посещать Россию
Винодельческий цех в Азове
Минпромторг выступил против отдельного размещения российских вин
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи
Медведев заявил, что Россия считает Монголию дружественной страной
Муфтий Москвы
Суррогатное материнство не должно быть общедоступным, заявил муфтий
Генеральный директор ФГБУК Государственный Эрмитаж Михаил Пиотровский
Пиотровский рассказал, что "Эрмитаж-Урал" откроют в середине 2020 года
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время форума Добровольцы России в Сочи
Кузнецова оценила идею о дискуссии о суррогатном материнстве
Выступление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса на 4-м европейско-арабском саммите
В Греции обеспокоены "вмешательством" России в дела балканских стран
Американский актер Дэнни де Вито и Хью Джекман в роли Росомахи в фильме Логан
Более 50 тысяч фанатов хотят, чтобы Дэнни Де Вито сыграл Росомаху
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:34Макрон осудил осквернение могил на еврейском кладбище во Франции
01:32В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с автобусом
01:18Джонсон и Трамп заявили о важности единства НАТО перед лицом угроз
01:16В Бразилии готовят приватизацию трех национальных парков
01:13В Госдепе заявили о прогрессе в борьбе с ИГ*
01:09Более 220 компаний участвуют в выставке машиностроения в Казани
01:06Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию
01:02Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу
00:56СМИ: на вилле немецкого телеведущего нашли останки советского солдата
00:52МИД Украины заявляет, что парламент Венгрии не принимал обращений в ГД
00:52Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
00:46Белгородский губернатор не исключил снос дома, где взорвался газ
00:42В международной коалиции опровергли удары на северо-востоке Сирии
00:29В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2
00:27Глава МИД Украины заявил, что проведет встречу с министрами стран НАТО
00:24Брэд Питт признался, что не плакал почти 20 лет
00:18Число обнаруженных у российских границ боевых самолетов возросло
00:11Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего
00:08Пенс назвал "постыдным" расследование по импичменту
00:06Минобороны в 2019 году отследило запуск на орбиту 463 спутников
Лента новостейМолния