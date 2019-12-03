Минпромторг выступил против отдельного размещения российских вин

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Минпромторг выступает против отдельного размещения отечественных вин в магазинах, которое предусмотрено в законопроекте о виноградарстве и виноделии в России, сообщил журналистам директор департамента развития внутренней торговли ведомства Никита Кузнецов в кулуарах общероссийского форума "Малый и средний ритейл в России".
"Мы дали предложения ко второму чтению (законопроекта в Госдуме - ред.), чтобы устранили обязательность норм о выкладке, что должна быть обособленная выкладка (российских - ред.) вин, причем по категориям", - сказал он.
В пресс-службе РИА Новости уточнили, что соответствующие правки Минпромторг направил в Минфин.
Кузнецов пояснил, что магазины, имеющие достаточно пространства, уже обособляют отечественные вина, а у маленьких ритейлеров просто нет возможности устанавливать дополнительные полки. Кроме этого, выделение отдельных категорий над другими может повлечь за собой снижение продаж в целом по категории, отметил он.
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Кузнецов подчеркнул, что Минпромторг концептуально поддерживает законопроект. "... Нужно тогда поддерживать продажи категории, чтоб в целом вино лучше продавалось. Будет в целом продаваться лучше вино, будет лучше продаваться отечественное вино", - добавил он.
Госдума в ноябре приняла в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии в России. Рассмотрение проекта во втором и третьем чтении намечено на середину декабря. Документ устанавливает, в частности, правовые и организационные основы в области производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия. Среди основных целей госполитики в этой сфере - повышение качества продукции и конкурентоспособности напитков, которые произведены из российского винограда.