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РИА Новости

В Греции обеспокоены "вмешательством" России в дела балканских стран

14:09 03.12.2019
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© РИА Новости / Геннадий МельникВыступление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса на 4-м европейско-арабском саммите
Выступление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса на 4-м европейско-арабском саммите
© РИА Новости / Геннадий Мельник
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что "был и будет" обеспокоен "вмешательством" России в дела западно-балканских стран, сообщает газета Financial Times.
"Я беспокоился, беспокоюсь и продолжу беспокоиться. Именно поэтому я считаю, что решение, принятое (Европейским) советом, нужно пересмотреть в 2020 году", — сказал премьер в интервью изданию, отвечая на вопрос о "российском вмешательстве" в страны Западных Балкан.
Ранее сообщалось, что премьер назвал ошибкой решение ЕС отложить на более поздний срок переговоры о присоединении Северной Македонии и Албании и призвал начать их в следующем году.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москву обвиняли во вмешательстве в ситуацию с определением нового названия Македонии, однако никаких фактов предоставлено не было. Также МИД РФ сообщал, что проправительственных и оппозиционных СМИ Албании появился ряд публикаций, в которых поднимаются темы "российских связей" албанского президента и премьер-министра страны, а также "вмешательство Кремля" во внутриполитические процессы на Западных Балканах. Так, издания "Сот" и "Тема" указывают на президента Илира Мету как на "проводника российских сценариев" по дестабилизации Балкан. МИД РФ также опроверг эти сообщения.
После президентских выборов 2016 года в США Россию обвинили во вмешательстве в выборы. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Министерство иностранных дел Греции
1 декабря, 00:42
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