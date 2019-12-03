В Греции обеспокоены "вмешательством" России в дела балканских стран

"Я беспокоился, беспокоюсь и продолжу беспокоиться. Именно поэтому я считаю, что решение, принятое (Европейским) советом, нужно пересмотреть в 2020 году", — сказал премьер в интервью изданию, отвечая на вопрос о "российском вмешательстве" в страны Западных Балкан.

После президентских выборов 2016 года в США Россию обвинили во вмешательстве в выборы. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.