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РИА Новости

В Испании ликвидировали подпольную мастерскую по изготовлению бомб

14:07 03.12.2019
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© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в Испании
Сотрудник полиции в Испании
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции в Испании. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Гражданская гвардия Испании ликвидировала крупную подпольную мастерскую, изготовлявшую самодельные взрывные устройства на севере страны, сообщило министерство внутренних дел страны.
Как говорится в заявлении, мастерская и лаборатория располагались в доме подозреваемого в городе Миранда-де-Эбро (провинция Бургос). При обыске были обнаружены 17 самодельных бомб, электродетонаторы, запальные шнуры, а также 30 килограммов различных химических веществ для их изготовления.
Охранный периметр колонии. Архивное фото
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Кроме того, в ходе операции силовики конфисковали 26 единиц огнестрельного оружия. По данным следствия, подозреваемый приобретал в странах Восточной Европы выведенное из строя оружие, которое он затем ремонтировал и делал пригодным для стрельбы.
Предполагаемый изготовитель бомб был задержан, ему предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. Отмечается, что речь идет об одной из самых крупных подпольных мастерских в криминальной истории страны.
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