В Испании ликвидировали подпольную мастерскую по изготовлению бомб

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Гражданская гвардия Гражданская гвардия Испании ликвидировала крупную подпольную мастерскую, изготовлявшую самодельные взрывные устройства на севере страны, сообщило министерство внутренних дел страны.

Как говорится в заявлении, мастерская и лаборатория располагались в доме подозреваемого в городе Миранда-де-Эбро (провинция Бургос). При обыске были обнаружены 17 самодельных бомб, электродетонаторы, запальные шнуры, а также 30 килограммов различных химических веществ для их изготовления.

Кроме того, в ходе операции силовики конфисковали 26 единиц огнестрельного оружия. По данным следствия, подозреваемый приобретал в странах Восточной Европы выведенное из строя оружие, которое он затем ремонтировал и делал пригодным для стрельбы.