В Кузбассе осудили мужчину, прокатившегося на капоте машины полиции

"Пока инспекторы работали с водителем грузовика, они разрешили второму участнику ДТП греться в своем автомобиле. Через некоторое время полицейские заметили, что мужчина перелез с пассажирского сиденья на водительское и завел транспортное средство. Один из инспекторов вышел на дорогу и встал на пути движения машины. Мужчина не остановил транспортное средство, он наехал на полицейского, толкнув его бампером. От чего тот потерял равновесие и упал на капот машины", – говорится в сообщении.