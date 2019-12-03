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РИА Новости

В Кузбассе осудили мужчину, прокатившегося на капоте машины полиции

14:04 03.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 3 дек – РИА Новости. Житель Кемеровской области получил пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года за то, что прокатил в декабре 2018 года сотрудника полиции на капоте автомобиля, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кузбассу.
Следствием и судом установлено, что в декабре 2018 года мужчина спровоцировал дорожно-транспортное происшествие с грузовым автомобилем, водитель которого вызвал сотрудников ГАИ.
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"Пока инспекторы работали с водителем грузовика, они разрешили второму участнику ДТП греться в своем автомобиле. Через некоторое время полицейские заметили, что мужчина перелез с пассажирского сиденья на водительское и завел транспортное средство. Один из инспекторов вышел на дорогу и встал на пути движения машины. Мужчина не остановил транспортное средство, он наехал на полицейского, толкнув его бампером. От чего тот потерял равновесие и упал на капот машины", – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что водитель продолжил движение и резко повернул, чтобы сбросить инспектора с капота, тот упал, ударившись коленями об асфальт, после чего злоумышленника остановили и задержали.
Собранные следователями доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора 29-летнему жителю Беловского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года", – уточняется в пресс-релизе.
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РоссияКемеровская областьПроисшествия
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