В ДТП с автобусом под Воронежем пострадали 17 украинцев

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. На федеральной трассе М-4 "Дон" в Воронежской области опрокинулся рейсовый автобус, пострадали 17 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Он уточнил, что раненые находятся в состоянии легкой и средней тяжести.
По словам собеседника агентства, семь пассажиров автобуса из числа тех, кто не пострадал, уже уехали попутным транспортом, четверо остаются в пункте обогрева на месте аварии.
Как ранее сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, инцидент произошел на 763-м километре трассы в Богучарском районе в 12:30 мск. Детей и подростков среди пассажиров не было.
Автобус MAN под управлением 59-летнего водителя опрокинулся набок.
По словам представителя экстренных служб региона, всего в автобусе ехали 28 граждан Украины, они направлялись из Запорожья в Ростов-на-Дону.
К ликвидации последствий ДТП привлекли 26 человек и восемь единиц техники.
Авария произошла в сложных погодных условиях, с 10:30 мск в Богучарском районе идет сильный снегопад и метель.