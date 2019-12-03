В ДТП с автобусом под Воронежем пострадали 17 украинцев

ДТП с участием автобуса в Воронежской области. 3 декабря 2019

© Фото : МВД РФ по Воронежской области ДТП с участием автобуса в Воронежской области. 3 декабря 2019

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. На федеральной трассе М-4 "Дон" в На федеральной трассе М-4 "Дон" в Воронежской области опрокинулся рейсовый автобус, пострадали 17 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Он уточнил, что раненые находятся в состоянии легкой и средней тяжести.

По словам собеседника агентства, семь пассажиров автобуса из числа тех, кто не пострадал, уже уехали попутным транспортом, четверо остаются в пункте обогрева на месте аварии.

Как ранее сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, инцидент произошел на 763-м километре трассы в Богучарском районе в 12:30 мск. Детей и подростков среди пассажиров не было.

Автобус MAN под управлением 59-летнего водителя опрокинулся набок.

По словам представителя экстренных служб региона, всего в автобусе ехали 28 граждан Украины, они направлялись из Запорожья в Ростов-на-Дону.

К ликвидации последствий ДТП привлекли 26 человек и восемь единиц техники.