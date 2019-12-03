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РИА Новости

В ДТП с автобусом под Воронежем пострадали 17 украинцев

14:03 03.12.2019 (обновлено: 15:50 03.12.2019)
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© Фото : МВД РФ по Воронежской областиДТП с участием автобуса в Воронежской области. 3 декабря 2019
ДТП с участием автобуса в Воронежской области. 3 декабря 2019
© Фото : МВД РФ по Воронежской области
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. На федеральной трассе М-4 "Дон" в Воронежской области опрокинулся рейсовый автобус, пострадали 17 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Он уточнил, что раненые находятся в состоянии легкой и средней тяжести.
По словам собеседника агентства, семь пассажиров автобуса из числа тех, кто не пострадал, уже уехали попутным транспортом, четверо остаются в пункте обогрева на месте аварии.
Как ранее сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, инцидент произошел на 763-м километре трассы в Богучарском районе в 12:30 мск. Детей и подростков среди пассажиров не было.
Автобус MAN под управлением 59-летнего водителя опрокинулся набок.
По словам представителя экстренных служб региона, всего в автобусе ехали 28 граждан Украины, они направлялись из Запорожья в Ростов-на-Дону.
К ликвидации последствий ДТП привлекли 26 человек и восемь единиц техники.
Авария произошла в сложных погодных условиях, с 10:30 мск в Богучарском районе идет сильный снегопад и метель.
Сотрудники ДПС на месте ДТП
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ЗапорожьеВоронежУкраинаПроисшествия
Популярные комментарии
Безобразие. Автобусы падают как кегли, пачками. Видимо, для кого-то неожиданно пришла таки зима, а лысую резину поменять жлоба давит.
3 декабря, 14:17
CCicicipi
3900103
Так написано укроинцы, не волнуйтесь
3 декабря, 14:29
и.игорь .
11500027
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