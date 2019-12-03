Трамп заявил, что у него нет дедлайна по заключению сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне

ЛОНДОН, 3 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. Президент США Президент США Дональд Трамп заявил, что у США нет определенного дедлайна по заключению торговой сделки с Китаем

"У меня нет дедлайна, нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции в Лондоне в рамках саммита НАТО

По словам Трампа, есть мнение, что сделку лучше заключить после президентских выборов в США, которые запланированы на 3 ноября 2020 года. Однако у самого президента нет четкого ответа на этот вопрос.

Трамп отметил, что за счет импортных пошлин на товары из Китая американские фермеры получили 28 миллиардов долларов.

Китай и США уже более года находятся в состоянии "торговой войны". Страны неоднократно вводили и повышали взаимные торговые пошлины. Торговый спор между крупнейшими мировыми экономиками негативно влияет на общий экономический рост.