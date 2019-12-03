Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-03T14:02+0300
https://ria.ru/20191203/1561907472.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155817/88/1558178833_0:178:3077:1909_1036x0_80_0_0_b8c9c55c30c0170c196356d1478308a0.jpg
РИА Новости

Трамп обвинил администрацию Обамы в том, что Турция закупила С-400

14:02 03.12.2019
2367
© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© Фото : Turkish Defence Ministry
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию. Архивное фото
ЛОНДОН, 3 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Администрация Барака Обамы виновата в том, что Турция закупила российские системы ПВО С-400, заявил президент США Дональд Трамп.
"Администрация Обамы пообещала Турции ракеты Patriot, но не продала им. Она не поставила Турции ракеты. И через какое-то время Турция купила российские системы", - сказал Трамп на пресс-конференции на саммите НАТО в Лондоне.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 13:08
Участники НАТО обсудят тему членства Турции в альянсе, заявил Трамп
"И вы знаете, что Турция купила большое количество F35 на миллиарды долларов. Она не купила их в России или Китае, потому, что Турции нужны лучшие самолеты в мире... Они закупили их на миллиарды долларов", - сказал Трамп.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
Зенитный ракетный комплекс С-400
Вчера, 12:59
НАТО продолжит искать решение из-за покупки Турцией С-400
4290101
Обсудить 3
Дональд ТрампС-400 «Триумф»Барак ОбамаТурцияСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Участники НАТО обсудят тему членства Турции в альянсе, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
США хотят заключить договор о контроле над вооружениями, заявил Трамп
Зенитный ракетный комплекс С-400
НАТО продолжит искать решение из-за покупки Турцией С-400
Выступление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса на 4-м европейско-арабском саммите
В Греции обеспокоены "вмешательством" России в дела балканских стран
Штурмовики Су-25 участвуют в показательных выступлениях авиации в небе над площадкой фестиваля творческих сообществ Таврида - АРТ в бухте Капсель в Судак
В Кремле ответили на сообщения о личном приказе Эрдогана сбить Су-24
Здание парламента в Будапеште
Венгрия попросила Россию помочь в защите прав нацменьшинств на Украине
Транзит и поставки газа возобновлены через ГИС Суджа
Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет
Указатель с символикой компании Nord Stream 2 AG, ведущей строительство газопровода Северный поток — 2 в Германии
Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
Трамп обвинил ЕС и Францию в несправедливых торговых мерах
Десантный вертолетоносный корабль-док Мистраль
Источник рассказал о сроках закладки в Керчи российских "Мистралей"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время командно-штабных учениях НАТО–Грузия в Крцаниси
Генсек НАТО предложил Греции и Турции самим решить свои споры
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал Турцию "надежным партнером"
Дмитрий Песков
Песков прокомментировал ситуацию с поставками С-400 Турции
Брюно Ле Мэр
В ЕС прокомментировали угрозы США ввести пошлины в отношении Франции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
В Кремле прокомментировали заявление Эрдогана про НАТО и Россию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:36Полотно Гогена ушло с молотка во Франции за 9,5 миллиона евро
01:34Макрон осудил осквернение могил на еврейском кладбище во Франции
01:32В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с автобусом
01:18Джонсон и Трамп заявили о важности единства НАТО перед лицом угроз
01:16В Бразилии готовят приватизацию трех национальных парков
01:13В Госдепе заявили о прогрессе в борьбе с ИГ*
01:09Более 220 компаний участвуют в выставке машиностроения в Казани
01:06Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию
01:02Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу
00:56СМИ: на вилле немецкого телеведущего нашли останки советского солдата
00:52МИД Украины заявляет, что парламент Венгрии не принимал обращений в ГД
00:52Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
00:46Белгородский губернатор не исключил снос дома, где взорвался газ
00:42В международной коалиции опровергли удары на северо-востоке Сирии
00:29В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2
00:27Глава МИД Украины заявил, что проведет встречу с министрами стран НАТО
00:24Брэд Питт признался, что не плакал почти 20 лет
00:18Число обнаруженных у российских границ боевых самолетов возросло
00:11Под завалами дома под Белгородом нашли тело погибшего
00:08Пенс назвал "постыдным" расследование по импичменту
Лента новостейМолния