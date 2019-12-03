Трамп обвинил администрацию Обамы в том, что Турция закупила С-400

"Администрация Обамы пообещала Турции ракеты Patriot, но не продала им. Она не поставила Турции ракеты. И через какое-то время Турция купила российские системы", - сказал Трамп на пресс-конференции на саммите НАТО в Лондоне.

"И вы знаете, что Турция купила большое количество F35 на миллиарды долларов. Она не купила их в России или Китае, потому, что Турции нужны лучшие самолеты в мире... Они закупили их на миллиарды долларов", - сказал Трамп.