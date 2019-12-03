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РИА Новости

Омбудсмен разберется, как в одну кемеровскую семью передали 36 детей

14:02 03.12.2019
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© Depositphotos / ulkas78Ребенок рисует на асфальте мелом
Ребенок рисует на асфальте мелом
© Depositphotos / ulkas78
Ребенок рисует на асфальте мелом. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 3 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын пообещал разобраться с ситуацией, в результате которой фактически в одну семью, матери и дочери, опека передала 36 приемных детей.
В понедельник на Всероссийском форуме приемных семей замминистра просвещения РФ Татьяна Синюгина раскритиковала органы опеки и попечительства Кузбасса, позволившие матери и дочери, которые живут вместе, взять на воспитание 36 приемных детей.
"Я тоже удивлен, что фактически в одной семье 36 детей. Их же надо в любом случае накормить, обуть, одеть и так далее. Здесь надо разбираться на месте, с органами опеки, и выяснять все обстоятельства. Ситуация уже на контроле, но более подробные выводы… будут после детального изучения всех обстоятельств. Я буду лично изучать при взаимодействии с органами опеки и правоохранительными органами", – сказал Кислицын РИА Новости, добавив, что данную ситуацию допустили в Яшкинском районе.
По словам омбудсмена, если будет обнаружено несоответствие нормам законодательства, будут приняты определенные процессуальные решения.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
20 ноября, 15:20
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Дмитрий КислицынВсероссийский форум приемных семейТатьяна СинюгинаДетские вопросыКемеровоЯшкинский районРоссияОбщество
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