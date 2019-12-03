Омбудсмен разберется, как в одну кемеровскую семью передали 36 детей

"Я тоже удивлен, что фактически в одной семье 36 детей. Их же надо в любом случае накормить, обуть, одеть и так далее. Здесь надо разбираться на месте, с органами опеки, и выяснять все обстоятельства. Ситуация уже на контроле, но более подробные выводы… будут после детального изучения всех обстоятельств. Я буду лично изучать при взаимодействии с органами опеки и правоохранительными органами", – сказал Кислицын РИА Новости, добавив, что данную ситуацию допустили в Яшкинском районе.