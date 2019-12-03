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РИА Новости

В ДТП с автобусом под Воронежем пострадали 12 человек

13:59 03.12.2019
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© РИА Новости / Евгений БиятовСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Евгений Биятов
Скорая помощь. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 3 дек - РИА Новости. Двенадцать человек пострадали в результате опрокидывания рейсового автобуса с украинскими номерами в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Как ранее сообщало ГУМВД по Воронежской области, авария произошла в 12.30 мск вторника на 763 километре трассы М-4 "Дон" в Богучарском районе. Автобус MAN под управлением 59-летнего водителя, двигаясь со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.
"Украинские номера на автобусе. Пострадали 12 человек, из них четверо - "тяжелые", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в автобусе находились 28 человек и два водителя. Маршрут автобуса собеседник агентства не уточнил.
Авария произошла в сложных погодных условиях, с 10.30 мск в Богучарском районе идет сильная метель, обильный снегопад.
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