В ДТП с автобусом под Воронежем пострадали 12 человек

ВОРОНЕЖ, 3 дек - РИА Новости. Двенадцать человек пострадали в результате опрокидывания рейсового автобуса с украинскими номерами в Двенадцать человек пострадали в результате опрокидывания рейсового автобуса с украинскими номерами в Воронежской области , сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Как ранее сообщало ГУМВД по Воронежской области, авария произошла в 12.30 мск вторника на 763 километре трассы М-4 "Дон" в Богучарском районе. Автобус MAN под управлением 59-летнего водителя, двигаясь со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

"Украинские номера на автобусе. Пострадали 12 человек, из них четверо - "тяжелые", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в автобусе находились 28 человек и два водителя. Маршрут автобуса собеседник агентства не уточнил.