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РИА Новости

Роспотребнадзор оценил уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве

13:57 03.12.2019
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© Depositphotos / Anna SubbotinaПростуженная женщина
Простуженная женщина
© Depositphotos / Anna Subbotina
Простуженная женщина. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве спокойная, показатели заболеваемости ниже расчетных пороговых величин на 28,4 %, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве.
"Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве на 48 неделе 2019 года (с 25 ноября по 01 декабря) спокойная, в городе регистрируется низкий уровень заболеваемости, обусловленной преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии с преобладанием РС-вирусов, вирусов парагриппа, аденовирусов и коронавирусов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что показатели заболеваемости ниже расчетных эпидемических пороговых величин во всех возрастных группах, в том числе: среди детей до 2 лет на 45,7 %, среди детей 3-6 лет - на 37,8 %, среди детей 7-14 лет - на 39,5 %, среди взрослого населения - на 42,9 %, по совокупному населению - на 28,4 %.
"В столице продолжается кампания по иммунизации населения против сезонного гриппа, в городе за счёт всех источников финансирования привито 7 миллионов 20 тысяч человек, что составляет около 56,4 % населения города", - говорится в сообщении.
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Здоровье - ОбществоРоспотребнадзорМоскваОбщество
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