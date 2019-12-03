Роспотребнадзор оценил уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве

"Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве на 48 неделе 2019 года (с 25 ноября по 01 декабря) спокойная, в городе регистрируется низкий уровень заболеваемости, обусловленной преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии с преобладанием РС-вирусов, вирусов парагриппа, аденовирусов и коронавирусов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что показатели заболеваемости ниже расчетных эпидемических пороговых величин во всех возрастных группах, в том числе: среди детей до 2 лет на 45,7 %, среди детей 3-6 лет - на 37,8 %, среди детей 7-14 лет - на 39,5 %, среди взрослого населения - на 42,9 %, по совокупному населению - на 28,4 %.