В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности

Отмечается, что в Москве и области период предупреждения о метели действует с 9 часов утра до 9 часов вечера 4 декабря, о порывистом ветре с 9 часов 4 декабря до 9 часов 6 декабря. Гололедица в Москве продлится до 9 часов утра 6 декабря, а в области до 12 часов 5 декабря.