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РИА Новости

В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности

13:53 03.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковКрымский мост в Москве
Крымский мост в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Гидрометцентр в среду днем объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте ведомства.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Москве и области период предупреждения о метели действует с 9 часов утра до 9 часов вечера 4 декабря, о порывистом ветре с 9 часов 4 декабря до 9 часов 6 декабря. Гололедица в Москве продлится до 9 часов утра 6 декабря, а в области до 12 часов 5 декабря.
Согласно прогнозу, размещенному на сайте Гидрометцентра, в среду, 4 декабря, днем температура в Москве будет варьироваться от -3 до -1 градуса. Будет облачно, ожидается снег, местами метель и гололедица. Ветер будет юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 12-17 метров в секунду.
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ГидрометцентрМоскваОбщество
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