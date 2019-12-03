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РИА Новости

Венедиктов сообщил, что оступился на Дилетантских чтениях

13:52 03.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Венедиктов
Алексей Венедиктов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Алексей Венедиктов. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Главный редактор и ведущий радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил РИА Новости, что оступился, выступая на сцене во время Дилетантских чтений в Екатеринбурге, но чувствует себя нормально, никаких травм не получил.
Ранее в сети появилось видео падения Венедиктова со сцены во время Дилетантских чтений, которые проходили в Екатеринбурге. Об инциденте радиоведущий сообщил и в своем телеграм-канале.
"Просто ушибся. Но микрофон не выпустил! Оступился. Там подиум с черным покрытием и прожектора, которые слегка ослепляли. Принял тень за продолжение подиума и ступил в пустоту", - рассказал Венедиктов РИА Новости.
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Алексей Венедиктов (журналист)ЕкатеринбургПроисшествия
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