Венедиктов сообщил, что оступился на Дилетантских чтениях

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Главный редактор и ведущий радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил РИА Новости, что оступился, выступая на сцене во время Дилетантских чтений в Екатеринбурге, но чувствует себя нормально, никаких травм не получил.
Ранее в сети появилось видео падения Венедиктова со сцены во время Дилетантских чтений, которые проходили в Екатеринбурге. Об инциденте радиоведущий сообщил и в своем телеграм-канале.
"Просто ушибся. Но микрофон не выпустил! Оступился. Там подиум с черным покрытием и прожектора, которые слегка ослепляли. Принял тень за продолжение подиума и ступил в пустоту", - рассказал Венедиктов РИА Новости.