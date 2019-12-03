Берл Лазар: любую "техническую возможность родить" надо реализовывать

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Иудейская религия допускает возможность использования суррогатного материнства в том случае, если нет никакой другой возможности произвести ребенка на свет, заявил во вторник РИА Новости главный раввин России Берл Лазар.

Ранее журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии. При этом он считает важным, чтобы в этой сфере была бы определена с участием РПЦ моральная норма. На его взгляд, это естественно в связи с развитием культуры цивилизации и появлением "новых нравственных вызовов".

"Первая заповедь Торы гласит: "Плодитесь и размножайтесь" - уже одно это показывает нам огромную важность всей проблематики, связанной с зачатием и рождением детей. Дети – самый большой подарок человеку после дара жизни: ведь это возможность творить новое существо, в определенной степени – возможность уподобляться Богу! Отсюда наше отношение к зачатию и деторождению как к святому делу", - сказал Берл Лазар.

С другой стороны, добавил он, человеку предоставлена свобода выбора – "творить детей или не творить". И третий аспект проблемы, на который указал раввин, - это ответственность родителей, которых иудейская религия из-за важности соблюдения первой заповеди призывает "идти вплоть до самопожертвования".

"Иными словами – если есть техническая возможность родить, надо эту возможность реализовать, даже если это создает для человека жизненные трудности. Эти положения составляют основу отношения иудейской религии к проблеме суррогатного материнства. Наша задача – искать все возможности для исполнения заповеди "плодитесь и размножайтесь". Поэтому раввины считают, что вынашивание плода суррогатной матерью в принципе допустимо, но только если нет никакой другой возможности произвести на свет ребенка", - отметил Лазар.

В то же время, поскольку в каждом случае суррогатного материнства имеются свои конкретные особенности, по словам раввина, необходимо на каждом этапе, от зачатия до рождения, обеспечить постоянные консультации не только врачей, но и специалистов-раввинов.

"Следует также иметь в виду, что и на личность суррогатной матери, и на ребенка, который родится при помощи суррогатного материнства, налагаются особые ограничения. Что касается матери – категорически запрещается использование в качестве суррогатной матери замужней женщины: это в любом случае грех супружеской измены, даже если есть согласие мужа такой женщины. А ребенок впоследствии не имеет права жениться на дочери своей суррогатной матери, хотя между ними формально может и не быть кровного родства: в любом случае она будет считаться его единоутробной сестрой", - сказал Лазар.

По его словам, особо стоят вопросы, касающиеся будущей жизни ребенка, рожденного с помощью суррогатного материнства. Например, следует ли предоставить ему возможность контактировать с суррогатной матерью? Нужно ли вообще ставить его в известность о том, что он был рожден не своей биологической матерью? Как отметил религиозный деятель, эти и другие подобные вопросы решаются в каждом случае индивидуально и обязательно с привлечением специалистов – как по психологии, так и по иудейскому праву.