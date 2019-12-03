Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2019-12-03T14:55+0300
https://ria.ru/20191203/1561906901.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152856/76/1528567696_0:172:3040:1882_1036x0_80_0_0_1692944a9c8458c86c07425c7a2987c1.jpg
РИА Новости

Берл Лазар: любую "техническую возможность родить" надо реализовывать

13:46 03.12.2019 (обновлено: 14:55 03.12.2019)
322
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлавный раввин России Берл Лазар
Главный раввин России Берл Лазар
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Иудейская религия допускает возможность использования суррогатного материнства в том случае, если нет никакой другой возможности произвести ребенка на свет, заявил во вторник РИА Новости главный раввин России Берл Лазар.
Ранее журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии. При этом он считает важным, чтобы в этой сфере была бы определена с участием РПЦ моральная норма. На его взгляд, это естественно в связи с развитием культуры цивилизации и появлением "новых нравственных вызовов".
"Первая заповедь Торы гласит: "Плодитесь и размножайтесь" - уже одно это показывает нам огромную важность всей проблематики, связанной с зачатием и рождением детей. Дети – самый большой подарок человеку после дара жизни: ведь это возможность творить новое существо, в определенной степени – возможность уподобляться Богу! Отсюда наше отношение к зачатию и деторождению как к святому делу", - сказал Берл Лазар.
Раввин Пинхас Гольдшмидт
2 декабря, 19:11Религия и мировоззрение
Главный раввин Москвы объяснил, когда возможно суррогатное материнство
С другой стороны, добавил он, человеку предоставлена свобода выбора – "творить детей или не творить". И третий аспект проблемы, на который указал раввин, - это ответственность родителей, которых иудейская религия из-за важности соблюдения первой заповеди призывает "идти вплоть до самопожертвования".
"Иными словами – если есть техническая возможность родить, надо эту возможность реализовать, даже если это создает для человека жизненные трудности. Эти положения составляют основу отношения иудейской религии к проблеме суррогатного материнства. Наша задача – искать все возможности для исполнения заповеди "плодитесь и размножайтесь". Поэтому раввины считают, что вынашивание плода суррогатной матерью в принципе допустимо, но только если нет никакой другой возможности произвести на свет ребенка", - отметил Лазар.
В то же время, поскольку в каждом случае суррогатного материнства имеются свои конкретные особенности, по словам раввина, необходимо на каждом этапе, от зачатия до рождения, обеспечить постоянные консультации не только врачей, но и специалистов-раввинов.
"Следует также иметь в виду, что и на личность суррогатной матери, и на ребенка, который родится при помощи суррогатного материнства, налагаются особые ограничения. Что касается матери – категорически запрещается использование в качестве суррогатной матери замужней женщины: это в любом случае грех супружеской измены, даже если есть согласие мужа такой женщины. А ребенок впоследствии не имеет права жениться на дочери своей суррогатной матери, хотя между ними формально может и не быть кровного родства: в любом случае она будет считаться его единоутробной сестрой", - сказал Лазар.
Раввин Аарон Гуревич - глава департамента по взаимодействию с ВС РФ, правоохранительными учреждениями и МЧС РФ
28 ноября, 18:29Религия и мировоззрение
Раввин: общение арестантов со священниками крайне необходимо
По его словам, особо стоят вопросы, касающиеся будущей жизни ребенка, рожденного с помощью суррогатного материнства. Например, следует ли предоставить ему возможность контактировать с суррогатной матерью? Нужно ли вообще ставить его в известность о том, что он был рожден не своей биологической матерью? Как отметил религиозный деятель, эти и другие подобные вопросы решаются в каждом случае индивидуально и обязательно с привлечением специалистов – как по психологии, так и по иудейскому праву.
"Наконец, прибегая к услугам суррогатной матери, следует предварительно решить социальные проблемы – защитить права женщины, чтобы суррогатное материнство ни в коем случае не превращалось в торговлю телом. Даже если суррогатная мать получит какие-то деньги, это надо делать с максимальным уважением, видя в такой женщине именно помощницу в святом деле исполнения заповеди, а ни в коем случае не простой инструмент. Все сказанное выше приводит к однозначному выводу: выбор суррогатной матери в каждом конкретном случае и на каждом этапе должен проводиться с участием раввинов и врачей. Только так можно гарантировать, что ребенок родится полноценным и здоровым, а родители не нарушат законы Торы и заповеди Господни", - заключил собеседник агентства.
Оплодотворение яйцеклеток в лаборатории
2 декабря, 17:53Религия и мировоззрение
В РПЦ ответили на слова Киселева о суррогатном материнстве
1100118
Обсудить 2
Религия и мировоззрениесуррогатное материнствоНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьДмитрий КиселевМоскваРоссияОбществоБерл Лазаррелигия
Рекомендуем
Здание Центрального банка РФ в Москве
ЦБ выпустит памятные монеты, посвященные конструкторам оружия
Автомобиль украинской полиции в Киеве
В Киеве в кафе произошла перестрелка, сообщили СМИ
Протесты в Гонконге
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. Паводок в районе Уссурийска. 17 августа 2019
Приморские аграрии, пострадавшие от наводнения, получили компенсации
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США довольны работой с Россией по борьбе с ядерным терроризмом
Логотип в отделении Почты России
Почта России готова потратить 443 миллиона рублей на рекламу в Сети
Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова
Рябков в детстве мечтал стать машинистом поезда
Инвалидная коляска
Конференция "Общество без границ" открыла декаду инвалидов на Алтае
Музыкальная премия Жара Music Awards
Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии
Сторожевой корабль Ярослав Мудрый
Корабли Балтфлота сопровождают караван судов в "пиратском" районе
Стенд компании Газпром
Венгрия готова начать обсуждение с "Газпромом" нового договора по газу
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Гутерреш на открытии COP 25 призвал "прекратить войну против природы"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
В Минске подтвердили дату и место встречи Медведева и Румаса
Губернатор Омской области Александр Бурков
Показатели нацпроектов в Омской области достигаются, заявил губернатор
Морковный сок
Названы восемь продуктов, помогающих избежать рака
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:36Полотно Гогена ушло с молотка во Франции за 9,5 миллиона евро
01:34Макрон осудил осквернение могил на еврейском кладбище во Франции
01:32В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с автобусом
01:18Джонсон и Трамп заявили о важности единства НАТО перед лицом угроз
01:16В Бразилии готовят приватизацию трех национальных парков
01:13В Госдепе заявили о прогрессе в борьбе с ИГ*
01:09Более 220 компаний участвуют в выставке машиностроения в Казани
01:06Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию
01:02Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу
00:56СМИ: на вилле немецкого телеведущего нашли останки советского солдата
00:52МИД Украины заявляет, что парламент Венгрии не принимал обращений в ГД
00:52Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
00:46Белгородский губернатор не исключил снос дома, где взорвался газ
00:42В международной коалиции опровергли удары на северо-востоке Сирии
00:29В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2
00:27Глава МИД Украины заявил, что проведет встречу с министрами стран НАТО
00:24Брэд Питт признался, что не плакал почти 20 лет
00:18Число обнаруженных у российских границ боевых самолетов возросло
00:11Под завалами дома под Белгородом нашли тело погибшего
00:08Пенс назвал "постыдным" расследование по импичменту
Лента новостейМолния