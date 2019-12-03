Трамп обвинил ЕС и Францию в несправедливых торговых мерах

"ЕС очень, очень несправедлив в торговых вопросах... Я не то чтобы влюблен во все эти Facebook, Google и Twitter, но это американские компании. Я хочу облагать налогами эти компании, они не должны облагаться налогами во Франции. Если кто-то хочет использовать преимущества американских компаний, то это должны быть мы, а не Франция", - сказал Трамп на пресс-конференции в Лондоне в рамках саммита НАТО.