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РИА Новости

Трамп обвинил ЕС и Францию в несправедливых торговых мерах

13:44 03.12.2019 (обновлено: 17:39 03.12.2019)
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
© REUTERS / Kevin Lamarque
ЛОНДОН, 3 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Президент США Дональд Трамп обвинил Евросоюз и Францию в несправедливых торговых мерах.

"ЕС очень, очень несправедлив в торговых вопросах... Я не то чтобы влюблен во все эти Facebook, Google и Twitter, но это американские компании. Я хочу облагать налогами эти компании, они не должны облагаться налогами во Франции. Если кто-то хочет использовать преимущества американских компаний, то это должны быть мы, а не Франция", - сказал Трамп на пресс-конференции в Лондоне в рамках саммита НАТО.

Как говорится в докладе торгового представителя США, Франция проводит дискриминационную политику в отношении цифровых американских компаний, в ответ на это США могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до 2,4 миллиарда долларов.
"Мы говорим с ЕС и странами Европы о торговле. Выработать некоторые решения бывает очень трудно", - добавил президент США.
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Саммит НАТО в ЛондонеДональд ТрампНАТОЕвросоюзФранцияЕвропаСШАВ мире
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