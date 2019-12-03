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РИА Новости

Петрозаводского "маньяка" приговорили к пожизненному лишению свободы

13:44 03.12.2019 (обновлено: 14:35 03.12.2019)
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© СК РоссииПодозреваемый в убийствах девушек в Петрозаводске на допросе у следователя
Подозреваемый в убийствах девушек в Петрозаводске на допросе у следователя
© СК России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. Верховный суд Карелии приговорил жителя Петрозаводска Антона Ипатова, обвиняемого в убийствах девушек, к пожизненному лишению свободы, сообщает прокуратура республики.
Ипатова обвиняли по статьям об убийстве и угрозе убийством, а также об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Подозреваемый в убийствах девушек в Петрозаводске на месте происшествия
21 сентября 2018, 21:52
Петрозаводский "маньяк" два дня держал город в страхе
По версии следствия, 19 сентября 2018 года у общежития медицинского колледжа он напал с ножом на 20-летнюю девушку и зарезал ее, а на следующий день убил 27-летнюю девушку у стадиона "Юность".
Кроме того, незадолго до этого он ранил ножом и угрожал убить 15-летнюю девочку, которую запер в комнате общежития. Летом того же года Ипатов жестоко избил своего собутыльника. По данным следствия, все преступления он совершил в состоянии алкогольного опьянения. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.
Отбывать наказание Ипатов будет в исправительной колонии особого режима.
Кухонный нож
16 сентября, 16:21
"Вся в крови, рядом — нож". Свидетели о нападении петрозаводского "маньяка"
180415218
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Верховный суд КарелииПетрозаводскКарелияПроисшествия
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