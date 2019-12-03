Петрозаводского "маньяка" приговорили к пожизненному лишению свободы

Подозреваемый в убийствах девушек в Петрозаводске на допросе у следователя

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. Верховный суд Карелии приговорил жителя Верховный суд Карелии приговорил жителя Петрозаводска Антона Ипатова, обвиняемого в убийствах девушек, к пожизненному лишению свободы, сообщает прокуратура республики.

Ипатова обвиняли по статьям об убийстве и угрозе убийством, а также об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, 19 сентября 2018 года у общежития медицинского колледжа он напал с ножом на 20-летнюю девушку и зарезал ее, а на следующий день убил 27-летнюю девушку у стадиона "Юность".

Кроме того, незадолго до этого он ранил ножом и угрожал убить 15-летнюю девочку, которую запер в комнате общежития. Летом того же года Ипатов жестоко избил своего собутыльника. По данным следствия, все преступления он совершил в состоянии алкогольного опьянения. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.