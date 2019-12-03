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РИА Новости

В Воронежской области опрокинулся рейсовый автобус с пассажирами

13:37 03.12.2019 (обновлено: 13:44 03.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОРОНЕЖ, 3 дек - РИА Новости. Несколько человек пострадали в результате опрокидывания рейсового автобуса в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель главного управления МВД по региону.
"Авария произошла в 12.30 на 763 километре трассы М-4 "Дон". Водитель междугороднего автобуса MAN, двигаясь со стороны Москвы в сторону Ростова-на-Дону, не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в автобусе находились 28 человек, в том числе два водителя, детей не было.
"Число пострадавших уточняется, погибших, по предварительным данным, нет", - добавил представитель ГУМВД.
Авария произошла в сложных погодных условиях, с 10.30 мск в Богучарском районе идет сильная метель, обильный снегопад.
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