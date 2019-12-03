В Воронежской области опрокинулся рейсовый автобус с пассажирами

"Авария произошла в 12.30 на 763 километре трассы М-4 "Дон". Водитель междугороднего автобуса MAN, двигаясь со стороны Москвы в сторону Ростова-на-Дону, не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в автобусе находились 28 человек, в том числе два водителя, детей не было.