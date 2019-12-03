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РИА Новости

В Нижегородской области шесть человек пострадали в ДТП с автобусом

13:36 03.12.2019 (обновлено: 13:47 03.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Рейсовый автобус столкнулся с внедорожником в Вачском районе Нижегородской области, пострадали шесть человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"На автодороге Новоселки-Жайск столкнулись пассажирский автобус ПАЗ и внедорожник Toyota RAV4. По предварительным данным, пострадали шесть человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, всего в автобусе находились девять человек, детей среди них нет.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС, один из пострадавших госпитализирован, пятерых отпустили домой.
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Toyota RAV4МоскваВачский районНижегородская областьПроисшествия
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