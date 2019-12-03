В Нижегородской области шесть человек пострадали в ДТП с автобусом

"На автодороге Новоселки-Жайск столкнулись пассажирский автобус ПАЗ и внедорожник Toyota RAV4. По предварительным данным, пострадали шесть человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего в автобусе находились девять человек, детей среди них нет.