В Нижегородской области шесть человек пострадали в ДТП с автобусом

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Рейсовый автобус столкнулся с внедорожником в Вачском районе Нижегородской области, пострадали шесть человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"На автодороге Новоселки-Жайск столкнулись пассажирский автобус ПАЗ и внедорожник Toyota RAV4. По предварительным данным, пострадали шесть человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, всего в автобусе находились девять человек, детей среди них нет.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС, один из пострадавших госпитализирован, пятерых отпустили домой.