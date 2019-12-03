Госдума приняла законы об электронных трудовых книжках

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Госдума приняла пакет законопроектов, внесенных правительством, о введении в России электронных трудовых книжек.
Изменения вносятся в Трудовой кодекс, федеральный закон "Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования", а также в КоАП.
Согласно поправкам в ТК, работник может получить сведения о трудовой деятельности в бумажном или электронном виде у работодателя по последнему месту работы, в МФЦ, в ПФР и на Едином портале госуслуг.
Если работодатель предоставит неверную или неполную информацию, то по письменному заявлению работника он должен будет исправить сведения, хранящиеся в ПФР.
Также работодатели будут обязаны до 30 июня 2020 года включительно в письменной форме уведомить каждого работника об изменениях в законодательстве. В свою очередь, работник сможет выбрать между продолжением ведения трудовой книжки и предоставлением сведений в электронном виде.
Если работник до 31 декабря не подаст письменного заявления о своем выборе, работодатель продолжит вести его трудовую книжку.
Подать заявление можно в любое время, в том числе при трудоустройстве.
Если сотрудник выберет электронную форму, работодатель выдаст ему трудовую книжку на руки и больше не будет нести ответственность за ее ведение и хранение.
Те работники, которые выберут ведение трудовой книжки работодателем, сохранят это право в дальнейшем при переходе на другую работу.
Для лиц, впервые устраивающихся на работу после 31 декабря 2020 года, ведение сведений о трудовой деятельности будет вестись только в электронном виде.
Согласно второму законопроекту, с 1 января 2020 года работодатели должны будут предоставлять сведения в ПФР не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.
С 1 января 2021 года при приеме на работу или увольнении сведения должны будут предоставляться не позднее следующего рабочего дня после издания приказа.
Как ранее отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, появление электронной трудовой книжки сведет к минимуму риски потери сведений и освободит работника от обязанности самому заниматься восстановлением данных о трудовом стаже.