Госдума приняла законы об электронных трудовых книжках

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Госдума приняла пакет законопроектов, внесенных правительством, о введении в России электронных трудовых книжек.

Изменения вносятся в Трудовой кодекс, федеральный закон "Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования", а также в КоАП.

Согласно поправкам в ТК, работник может получить сведения о трудовой деятельности в бумажном или электронном виде у работодателя по последнему месту работы, в МФЦ, в ПФР и на Едином портале госуслуг.

Если работодатель предоставит неверную или неполную информацию, то по письменному заявлению работника он должен будет исправить сведения, хранящиеся в ПФР.

Также работодатели будут обязаны до 30 июня 2020 года включительно в письменной форме уведомить каждого работника об изменениях в законодательстве. В свою очередь, работник сможет выбрать между продолжением ведения трудовой книжки и предоставлением сведений в электронном виде.

Если работник до 31 декабря не подаст письменного заявления о своем выборе, работодатель продолжит вести его трудовую книжку.

Подать заявление можно в любое время, в том числе при трудоустройстве.

Если сотрудник выберет электронную форму, работодатель выдаст ему трудовую книжку на руки и больше не будет нести ответственность за ее ведение и хранение.

Те работники, которые выберут ведение трудовой книжки работодателем, сохранят это право в дальнейшем при переходе на другую работу.

Для лиц, впервые устраивающихся на работу после 31 декабря 2020 года, ведение сведений о трудовой деятельности будет вестись только в электронном виде.

Согласно второму законопроекту, с 1 января 2020 года работодатели должны будут предоставлять сведения в ПФР не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.

С 1 января 2021 года при приеме на работу или увольнении сведения должны будут предоставляться не позднее следующего рабочего дня после издания приказа.