Президент Финляндии принял отставку правительства Ринне

ХЕЛЬСИНКИ, 3 дек — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё принял отставку правительства Антти Ринне.
"Я хочу поблагодарить вас за сотрудничество в течение этих месяцев, что я был премьер-министром", — сказал Ринне на встрече с Ниинистё в его резиденции.
Глава государства в ответ попросил выполнять работу в качестве временного правительства.
По информации местных СМИ, следующим главой Государственного совета Финляндии может стать действующий министр транспорта и коммуникаций Санна Марин.
Нынешнее правительство Финляндии было назначено 6 июня, после парламентских выборов.
Отставку Ринне связывают с забастовкой почтальонов, которая продлилась с 11 по 27 ноября. Работники были недовольны своим переводом из одного юридического лица почтовой организации в другое, а также последующими переходом в другой профсоюз и изменением оплаты труда.
Оппоненты правящей Социал-демократической партии обвинили ее в бездействии для предотвращения митингов.
24 ноября, 20:19В Финляндии пройдут забастовки солидарности с почтальонами