Президент Финляндии принял отставку правительства Ринне

"Я хочу поблагодарить вас за сотрудничество в течение этих месяцев, что я был премьер-министром", — сказал Ринне на встрече с Ниинистё в его резиденции.

Отставку Ринне связывают с забастовкой почтальонов, которая продлилась с 11 по 27 ноября. Работники были недовольны своим переводом из одного юридического лица почтовой организации в другое, а также последующими переходом в другой профсоюз и изменением оплаты труда.