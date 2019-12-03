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РИА Новости

Президент Финляндии принял отставку правительства Ринне

13:35 03.12.2019 (обновлено: 14:52 03.12.2019)
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© REUTERS / Lehtikuva/Jussi NukariПрезидент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Антти Ринне в официальной резиденции президента в Хельсинки. 3 декабря 2019
Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Антти Ринне в официальной резиденции президента в Хельсинки. 3 декабря 2019
© REUTERS / Lehtikuva/Jussi Nukari
Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Антти Ринне в официальной резиденции президента в Хельсинки. 3 декабря 2019
ХЕЛЬСИНКИ, 3 дек — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё принял отставку правительства Антти Ринне.

"Я хочу поблагодарить вас за сотрудничество в течение этих месяцев, что я был премьер-министром", — сказал Ринне на встрече с Ниинистё в его резиденции.

Глава государства в ответ попросил выполнять работу в качестве временного правительства.
По информации местных СМИ, следующим главой Государственного совета Финляндии может стать действующий министр транспорта и коммуникаций Санна Марин.
На одной из улиц в Хельсинки
Вчера, 11:29
СМИ: финский премьер готов уйти в отставку из-за забастовки почты
Нынешнее правительство Финляндии было назначено 6 июня, после парламентских выборов.
Отставку Ринне связывают с забастовкой почтальонов, которая продлилась с 11 по 27 ноября. Работники были недовольны своим переводом из одного юридического лица почтовой организации в другое, а также последующими переходом в другой профсоюз и изменением оплаты труда.
Оппоненты правящей Социал-демократической партии обвинили ее в бездействии для предотвращения митингов.
В центре Хельсинки
24 ноября, 20:19
В Финляндии пройдут забастовки солидарности с почтальонами
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Антти РиннеСаули НиинистеХельсинкиПолитикаФинляндия
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