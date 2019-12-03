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РИА Новости

Трамп объяснил, почему называет Ким Чен Ына "человеком-ракетой"

13:34 03.12.2019
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© AP Photo / Susan Walsh, poolЛидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Susan Walsh, pool
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ЛОНДОН, 3 дек – РИА Новости, Мария Табак. Президент США Дональд Трамп объяснил, почему он называет председателя КНР Ким Чен Ына "человеком-ракетой".
"Я доверяю ему, но он явно любит запускать ракеты, поэтому я зову его "человеком-ракетой", - сказал Трамп, выступая в Лондоне в преддверии саммита лидеров НАТО.
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
17 ноября, 18:43
Трамп пообещал Ким Чен Ыну, что они "скоро увидятся"
Несмотря на слова о доверии, президент США не исключил возможности применения против КНДР военной силы в случае необходимости.
"Если нужно будет использовать военную силу, то мы ее используем", - сказал Трамп.
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Дональд ТрампКим Чен ЫнНАТОКНДРСШАВ мире
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