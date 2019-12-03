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РИА Новости

Роскомнадзор назвал число заблокированных по требованию суда сайтов

13:31 03.12.2019
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© Fotolia / Pavel IgnatovБлокировка доступа
Блокировка доступа
© Fotolia / Pavel Ignatov
Блокировка доступа. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Роскомнадзор к настоящему времени заблокировал 15 тысяч сайтов по требованиям Мосгорсуда, нелегальный контент удален примерно со 108 тысяч сайтов, сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.
Он отметил, что ежегодный объем передаваемых судом ведомству судебных актов увеличивается в среднем в два раза. "На текущий момент нам поступило свыше 8,5 тысячи определений Мосгорсуда, более 22 тысяч заявлений правообладателей, в результате чего нелегальный контент удален с около 108 тысяч сайтов, 15 тысяч сайтов блокируются в связи с неудалением пиратского контента", - сказал Субботин в ходе дискуссии по актуальным проблемам защиты цифрового контента, борьбы с онлайн-пиратством и цифровизации интеллектуальной собственности.
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"Я считаю важным отметить, что перед блокировкой мы всегда даем время владельцам сайтов и провайдерам хостинга время на удаление незаконного контента. И одно из предложений, которые мы не так давно озвучивали, являлось сокращение времени с трех дней до одного", - добавил он.
Также Субботин отметил, что Роскомнадзор по запросу Минкомсвязи РФ блокирует свыше 6 тысяч сайтов-копий ("зеркал").
Он пояснил, что решения о блокировке сайтов-"зеркал" принимает Минкомсвязь, решения направляются в Роскомнадзор по электронной системе взаимодействия, доступ к таким сайтам блокируется в течение суток.
"Ни для кого не секрет, что основной прирост аудитории пиратские сайты получают в результате перехода пользователей из поисковых систем, таких как "Яндекс", Google, Mail.ru, Rambler и прочие. Учитывая это, с октября 2017 года на операторов данных систем возложена обязанность по удалению из результатов поисковой выдачи сведений об интернет-ресурсах, доступ к которым ограничен на постоянной основе, или к тем самым их "зеркалам". Таким образом, в результате такого многофакторного воздействия пиратские сайты становятся недоступными как для прямого доступа российских интернет-пользователей, так и пропадают из поисковой выдачи", - добавил Субботин.
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