Роскомнадзор назвал число заблокированных по требованию суда сайтов

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Роскомнадзор к настоящему времени заблокировал 15 тысяч сайтов по требованиям Мосгорсуда, нелегальный контент удален примерно со 108 тысяч сайтов, сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин

Он отметил, что ежегодный объем передаваемых судом ведомству судебных актов увеличивается в среднем в два раза. "На текущий момент нам поступило свыше 8,5 тысячи определений Мосгорсуда, более 22 тысяч заявлений правообладателей, в результате чего нелегальный контент удален с около 108 тысяч сайтов, 15 тысяч сайтов блокируются в связи с неудалением пиратского контента", - сказал Субботин в ходе дискуссии по актуальным проблемам защиты цифрового контента, борьбы с онлайн-пиратством и цифровизации интеллектуальной собственности.

"Я считаю важным отметить, что перед блокировкой мы всегда даем время владельцам сайтов и провайдерам хостинга время на удаление незаконного контента. И одно из предложений, которые мы не так давно озвучивали, являлось сокращение времени с трех дней до одного", - добавил он.

Также Субботин отметил, что Роскомнадзор по запросу Минкомсвязи РФ блокирует свыше 6 тысяч сайтов-копий ("зеркал").

Он пояснил, что решения о блокировке сайтов-"зеркал" принимает Минкомсвязь, решения направляются в Роскомнадзор по электронной системе взаимодействия, доступ к таким сайтам блокируется в течение суток.