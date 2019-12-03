Трамп назвал Турцию "надежным партнером"

ЛОНДОН, 3 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Турция - хороший участник блока, заявил президент США Дональд Трамп.
"Мне нравится Турция, я хорошо знаком с президентом (Эрдоганом). Он - хороший член НАТО или будет им" - сказал Трамп на пресс-конференции в рамках саммита НАТО в Лондоне.
По его словам, у США и Турции были примеры удачного партнерства.
"У нас был хороший опыт совместной работы во время операции (по устранению Аль-Багдади). У нас хорошие отношения с Турцией. Турция - надежный партнер", - сказал Трамп.