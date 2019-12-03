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РИА Новости

Трамп назвал Турцию "надежным партнером"

13:29 03.12.2019 (обновлено: 13:51 03.12.2019)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ЛОНДОН, 3 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Турция - хороший участник блока, заявил президент США Дональд Трамп.
"Мне нравится Турция, я хорошо знаком с президентом (Эрдоганом). Он - хороший член НАТО или будет им" - сказал Трамп на пресс-конференции в рамках саммита НАТО в Лондоне.
По его словам, у США и Турции были примеры удачного партнерства.
"У нас был хороший опыт совместной работы во время операции (по устранению Аль-Багдади). У нас хорошие отношения с Турцией. Турция - надежный партнер", - сказал Трамп.
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Саммит НАТО в ЛондонеДональд ТрампНАТОЛондонТурцияСШАВ мире
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