Вопрос о выдаче Цемаха не имеет отношения к Кремлю, заявил Песков

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Вопрос о выдаче Нидерландам экс-командира одного из подразделений "ПВО" самопровозглашенной Донецкой народной республики Вопрос о выдаче Нидерландам экс-командира одного из подразделений "ПВО" самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха , которого в Гааге считают подозреваемым по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, не имеет отношения к Кремлю, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Нет, вы знаете, это вопрос, который не имеет отношения к Кремлю, поэтому я здесь ничего не могу сказать",- сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать утверждения прокуратуры Нидерландов о том, что российские власти якобы дали уехать Цемаху из страны.

Генеральная прокуратура Нидерландов накануне уведомила российскую сторону о своей позиции относительно запроса на выдачу Цемаха, которого в Гааге считают подозреваемым по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе. Как говорится в заявлении нидерландского ведомства, генпрокуратура страны передала РФ запрос на арест и экстрадицию Цемаха, чтобы он не смог избежать расследования. В прокуратуре считают, что РФ не имела никаких юридических препятствий для выдачи Цемаха, поскольку он является украинским, а не российским гражданином. Ведомство отмечает, что подозреваемый якобы вернулся к себе домой на Восточную Украину.

В июне сотрудники Службы безопасности Украины похитили Цемаха из его квартиры в Снежном и вывезли в Киев. В сентябре он вышел на свободу в рамках одновременного освобождения задержанных Москвой и Киевом.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.