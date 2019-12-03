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РИА Новости

Лучшие и худшие наряды звезд на British Fashion Awards 2019

19:06 03.12.2019 (обновлено: 19:15 03.12.2019)
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В Альберт-холле (Лондон) прошла церемония British Fаshion Аwаrds 2019, на которой наградили выдающихся деятелей в мире моды, а также тех, кто открыл что-то новое в этой сфере, включая известные бренды и компании.
В один из модных вечеров года на красной дорожке блистали супермодели, актрисы, певицы и другие известные персоны.
О том, чьи наряды стали самыми интересными и запоминающимися, а кого ждал модный провал, — в материале РИА Новости.
© REUTERS / Lisi Niesner

Австралийку из Судана Адут Акеч признали моделью года.

Ей удалось обойти Кайю Гербер и Винни Харлоу.

Для выхода на красную дорожку 19-летняя модель выбрала платье-бюстье насыщенного зеленого цвета со сложной драпировкой. Образ дополнили серебристые туфли-лодочки.

Модель Адут Акеч на церемонии вручения премии British Fashion Awards 2019
1 из 17

Австралийку из Судана Адут Акеч признали моделью года.

Ей удалось обойти Кайю Гербер и Винни Харлоу.

Для выхода на красную дорожку 19-летняя модель выбрала платье-бюстье насыщенного зеленого цвета со сложной драпировкой. Образ дополнили серебристые туфли-лодочки.

© REUTERS / Lisi Niesner
© AFP 2019 / Isabel Infantes

Наоми Кэмпбелл получила награду в номинации "Модная икона" за вклад в развитие модной индустрии.

На церемонии награждения она была одета в полупрозрачное платье серебристого цвета и выглядела в нем роскошно.

На церемонии вручения премии British Fashion Awards 2019
2 из 17

Наоми Кэмпбелл получила награду в номинации "Модная икона" за вклад в развитие модной индустрии.

На церемонии награждения она была одета в полупрозрачное платье серебристого цвета и выглядела в нем роскошно.

© AFP 2019 / Isabel Infantes
© REUTERS / Lisi Niesner

Рианна, чей бренд стал лауреатом в номинации "Городской люкс", позаботилась о том, чтобы возглавить список самых гламурных звезд вечера.

Певица и актриса прекрасно смотрелась в мини-платье мятного цвета, которое дополнила полупрозрачным пальто и перчатками в тон.

Певица Рианна на церемонии вручения премии British Fashion Awards 2019
3 из 17

Рианна, чей бренд стал лауреатом в номинации "Городской люкс", позаботилась о том, чтобы возглавить список самых гламурных звезд вечера.

Певица и актриса прекрасно смотрелась в мини-платье мятного цвета, которое дополнила полупрозрачным пальто и перчатками в тон.

© REUTERS / Lisi Niesner
© REUTERS / Lisi Niesner

Американская модель Оливия Калпо вышла на красную дорожку в пышном платье нежно-розового цвета, декорированном желтыми атласными лентами.

Образ, безусловно, получился эффектным, но не лучшим.

Модель и актриса Оливия Калпо на церемонии вручения премии British Fashion Awards 2019
4 из 17

Американская модель Оливия Калпо вышла на красную дорожку в пышном платье нежно-розового цвета, декорированном желтыми атласными лентами.

Образ, безусловно, получился эффектным, но не лучшим.

© REUTERS / Lisi Niesner
© REUTERS / Lisi Niesner

Звезда сериала "Большая маленькая ложь" актриса Шейлин Вудли появилась в полосатом пуховике, стилизованном под пышное бальное платье.

Если учесть, что примерно в таком же виде зимой этого года на красной дорожке был актер Эзра Миллер, Вудли не удивила.

Актриса Шейлин Вудли на церемонии вручения премии British Fashion Awards 2019
5 из 17

Звезда сериала "Большая маленькая ложь" актриса Шейлин Вудли появилась в полосатом пуховике, стилизованном под пышное бальное платье.

Если учесть, что примерно в таком же виде зимой этого года на красной дорожке был актер Эзра Миллер, Вудли не удивила.

© REUTERS / Lisi Niesner
© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan

Главным украшением наряда британской исполнительницы RAYE стала улыбка — причем как на лице, так и на декольте.

Певица Raye на церемонии вручения премии British Fashion Awards 2019
6 из 17

Главным украшением наряда британской исполнительницы RAYE стала улыбка — причем как на лице, так и на декольте.

© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
© AFP 2019 / Isabel Infantes

Новозеландская модель ирландского происхождения Стелла Максвелл знает о своих сильных сторонах и смело их демонстрирует с помощью элегантного платья черного цвета.

Модель Стелла Максвелл на церемонии вручения премии British Fashion Awards 2019
7 из 17

Новозеландская модель ирландского происхождения Стелла Максвелл знает о своих сильных сторонах и смело их демонстрирует с помощью элегантного платья черного цвета.

© AFP 2019 / Isabel Infantes
© REUTERS / Lisi Niesner

Актриса Лили Джеймс, по-видимому, сама не поняла, зачем к минималистичному шелковому платью приделали этот огромный золотой бант.

Актриса Лили Джеймс на церемонии вручения премии British Fashion Awards 2019
8 из 17

Актриса Лили Джеймс, по-видимому, сама не поняла, зачем к минималистичному шелковому платью приделали этот огромный золотой бант.

© REUTERS / Lisi Niesner
© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan

Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк сделала акцент на лимонном цвете.

Несмотря на обилие перьев и блесток, образ актрисы получился одним из лучших.

Актриса Эмилия Кларк на церемонии вручения премии British Fashion Awards 2019
9 из 17

Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк сделала акцент на лимонном цвете.

Несмотря на обилие перьев и блесток, образ актрисы получился одним из лучших.

© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
© REUTERS / Lisi Niesner

Чего не скажешь про певицу Риту Ору, которая явно перестаралась.

Черно-белое кожаное платье то ли под зебру, то ли под корову прибавило исполнительнице сразу несколько килограммов, а смелый макияж существовал сам по себе.

Певица Рита Ора на церемонии вручения премии British Fashion Awards 2019
10 из 17

Чего не скажешь про певицу Риту Ору, которая явно перестаралась.

Черно-белое кожаное платье то ли под зебру, то ли под корову прибавило исполнительнице сразу несколько килограммов, а смелый макияж существовал сам по себе.

© REUTERS / Lisi Niesner
© REUTERS / Lisi Niesner

Модель Эльза Хоск была похожа на русалку в хорошем смысле слова: блестящий комплект из топа-бандо и облегающей юбки отлично смотрелся с укладкой с эффектом мокрых волос.

Модель Эльза Хоск на церемонии вручения премии British Fashion Awards 2019
11 из 17

Модель Эльза Хоск была похожа на русалку в хорошем смысле слова: блестящий комплект из топа-бандо и облегающей юбки отлично смотрелся с укладкой с эффектом мокрых волос.

© REUTERS / Lisi Niesner
© REUTERS / Lisi Niesner

Модный блогер из Лондона Дойна Чобану посетила модную премию в костюме с экстремально глубоким вырезом.

Атласные лацканы, красная помада и зачесанные назад волосы — образ напоминал персонажей из фильмов о "Дракуле" или "Семейки Аддамс".

Модель Дойна Чобану на церемонии вручения премии British Fashion Awards 2019
12 из 17

Модный блогер из Лондона Дойна Чобану посетила модную премию в костюме с экстремально глубоким вырезом.

Атласные лацканы, красная помада и зачесанные назад волосы — образ напоминал персонажей из фильмов о "Дракуле" или "Семейки Аддамс".

© REUTERS / Lisi Niesner
© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan

Ирина Шейк, к сожалению, не удивила.

Скромное платье темно-серого цвета, украшением которого стали тканевые розочки, не спас даже длинный разрез.

Модель Ирина Шейк на церемонии вручения премии British Fashion Awards 2019
13 из 17

Ирина Шейк, к сожалению, не удивила.

Скромное платье темно-серого цвета, украшением которого стали тканевые розочки, не спас даже длинный разрез.

© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan

Немецкая модель Лорена Рей выглядела как выпускница.

Вышло неудачно, несмотря на приятную цветовую палитру.

Модель Лорена Рэй на церемонии вручения премии British Fashion Awards 2019
14 из 17

Немецкая модель Лорена Рей выглядела как выпускница.

Вышло неудачно, несмотря на приятную цветовую палитру.

© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
© REUTERS / Lisi Niesner

Как и полагается голливудской диве, Джулия Робертс выбрала классику.

К утонченному комбинезону с V-образным вырезом нет вопросов.

На церемонии награждения обладательница премии "Оскар" поддержала модельера Джорджио Армани.

Актриса Джулия Робертс и дизайнер Джорджио Армани на церемонии вручения премии British Fashion Awards 2019
15 из 17

Как и полагается голливудской диве, Джулия Робертс выбрала классику.

К утонченному комбинезону с V-образным вырезом нет вопросов.

На церемонии награждения обладательница премии "Оскар" поддержала модельера Джорджио Армани.

© REUTERS / Lisi Niesner
© AFP 2019 / Isabel Infantes

Примеру Джулии Робертс последовала и Кейт Бланшетт. Она тоже выбрала классический вечерний наряд, только в пастельных оттенках, которые ей очень идут.

Актриса Кейт Бланшетт на церемонии вручения премии British Fashion Awards 2019
16 из 17

Примеру Джулии Робертс последовала и Кейт Бланшетт. Она тоже выбрала классический вечерний наряд, только в пастельных оттенках, которые ей очень идут.

© AFP 2019 / Isabel Infantes
© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan

Недавно вернувшаяся в The Pussycat Dolls Николь Шерзингер успешно начала покорять красные дорожки.

Черное ажурное платье выигрышно смотрелось на певице и танцовщице.

Певица Николь Шерзингер на церемонии вручения премии British Fashion Awards 2019
17 из 17

Недавно вернувшаяся в The Pussycat Dolls Николь Шерзингер успешно начала покорять красные дорожки.

Черное ажурное платье выигрышно смотрелось на певице и танцовщице.

© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
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КультураНиколь ШерзингерСтиль жизниНовости культурыИрина ШейкЭмилия КларкКейт БланшеттНаоми КэмпбеллРианна (Робин Фенти)Джулия Робертс
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