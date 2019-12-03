Лучшие и худшие наряды звезд на British Fashion Awards 2019

Австралийку из Судана Адут Акеч признали моделью года.
Ей удалось обойти Кайю Гербер и Винни Харлоу.
Для выхода на красную дорожку 19-летняя модель выбрала платье-бюстье насыщенного зеленого цвета со сложной драпировкой. Образ дополнили серебристые туфли-лодочки.
Австралийку из Судана Адут Акеч признали моделью года.
Ей удалось обойти Кайю Гербер и Винни Харлоу.
Для выхода на красную дорожку 19-летняя модель выбрала платье-бюстье насыщенного зеленого цвета со сложной драпировкой. Образ дополнили серебристые туфли-лодочки.
Наоми Кэмпбелл получила награду в номинации "Модная икона" за вклад в развитие модной индустрии.
На церемонии награждения она была одета в полупрозрачное платье серебристого цвета и выглядела в нем роскошно.
Наоми Кэмпбелл получила награду в номинации "Модная икона" за вклад в развитие модной индустрии.
На церемонии награждения она была одета в полупрозрачное платье серебристого цвета и выглядела в нем роскошно.
Рианна, чей бренд стал лауреатом в номинации "Городской люкс", позаботилась о том, чтобы возглавить список самых гламурных звезд вечера.
Певица и актриса прекрасно смотрелась в мини-платье мятного цвета, которое дополнила полупрозрачным пальто и перчатками в тон.
Рианна, чей бренд стал лауреатом в номинации "Городской люкс", позаботилась о том, чтобы возглавить список самых гламурных звезд вечера.
Певица и актриса прекрасно смотрелась в мини-платье мятного цвета, которое дополнила полупрозрачным пальто и перчатками в тон.
Американская модель Оливия Калпо вышла на красную дорожку в пышном платье нежно-розового цвета, декорированном желтыми атласными лентами.
Образ, безусловно, получился эффектным, но не лучшим.
Американская модель Оливия Калпо вышла на красную дорожку в пышном платье нежно-розового цвета, декорированном желтыми атласными лентами.
Образ, безусловно, получился эффектным, но не лучшим.
Звезда сериала "Большая маленькая ложь" актриса Шейлин Вудли появилась в полосатом пуховике, стилизованном под пышное бальное платье.
Если учесть, что примерно в таком же виде зимой этого года на красной дорожке был актер Эзра Миллер, Вудли не удивила.
Звезда сериала "Большая маленькая ложь" актриса Шейлин Вудли появилась в полосатом пуховике, стилизованном под пышное бальное платье.
Если учесть, что примерно в таком же виде зимой этого года на красной дорожке был актер Эзра Миллер, Вудли не удивила.
Главным украшением наряда британской исполнительницы RAYE стала улыбка — причем как на лице, так и на декольте.
Главным украшением наряда британской исполнительницы RAYE стала улыбка — причем как на лице, так и на декольте.
Новозеландская модель ирландского происхождения Стелла Максвелл знает о своих сильных сторонах и смело их демонстрирует с помощью элегантного платья черного цвета.
Новозеландская модель ирландского происхождения Стелла Максвелл знает о своих сильных сторонах и смело их демонстрирует с помощью элегантного платья черного цвета.
Актриса Лили Джеймс, по-видимому, сама не поняла, зачем к минималистичному шелковому платью приделали этот огромный золотой бант.
Актриса Лили Джеймс, по-видимому, сама не поняла, зачем к минималистичному шелковому платью приделали этот огромный золотой бант.
Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк сделала акцент на лимонном цвете.
Несмотря на обилие перьев и блесток, образ актрисы получился одним из лучших.
Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк сделала акцент на лимонном цвете.
Несмотря на обилие перьев и блесток, образ актрисы получился одним из лучших.
Чего не скажешь про певицу Риту Ору, которая явно перестаралась.
Черно-белое кожаное платье то ли под зебру, то ли под корову прибавило исполнительнице сразу несколько килограммов, а смелый макияж существовал сам по себе.
Чего не скажешь про певицу Риту Ору, которая явно перестаралась.
Черно-белое кожаное платье то ли под зебру, то ли под корову прибавило исполнительнице сразу несколько килограммов, а смелый макияж существовал сам по себе.
Модель Эльза Хоск была похожа на русалку в хорошем смысле слова: блестящий комплект из топа-бандо и облегающей юбки отлично смотрелся с укладкой с эффектом мокрых волос.
Модель Эльза Хоск была похожа на русалку в хорошем смысле слова: блестящий комплект из топа-бандо и облегающей юбки отлично смотрелся с укладкой с эффектом мокрых волос.
Модный блогер из Лондона Дойна Чобану посетила модную премию в костюме с экстремально глубоким вырезом.
Атласные лацканы, красная помада и зачесанные назад волосы — образ напоминал персонажей из фильмов о "Дракуле" или "Семейки Аддамс".
Модный блогер из Лондона Дойна Чобану посетила модную премию в костюме с экстремально глубоким вырезом.
Атласные лацканы, красная помада и зачесанные назад волосы — образ напоминал персонажей из фильмов о "Дракуле" или "Семейки Аддамс".
Ирина Шейк, к сожалению, не удивила.
Скромное платье темно-серого цвета, украшением которого стали тканевые розочки, не спас даже длинный разрез.
Ирина Шейк, к сожалению, не удивила.
Скромное платье темно-серого цвета, украшением которого стали тканевые розочки, не спас даже длинный разрез.
Немецкая модель Лорена Рей выглядела как выпускница.
Вышло неудачно, несмотря на приятную цветовую палитру.
Немецкая модель Лорена Рей выглядела как выпускница.
Вышло неудачно, несмотря на приятную цветовую палитру.
Как и полагается голливудской диве, Джулия Робертс выбрала классику.
К утонченному комбинезону с V-образным вырезом нет вопросов.
На церемонии награждения обладательница премии "Оскар" поддержала модельера Джорджио Армани.
Как и полагается голливудской диве, Джулия Робертс выбрала классику.
К утонченному комбинезону с V-образным вырезом нет вопросов.
На церемонии награждения обладательница премии "Оскар" поддержала модельера Джорджио Армани.
Примеру Джулии Робертс последовала и Кейт Бланшетт. Она тоже выбрала классический вечерний наряд, только в пастельных оттенках, которые ей очень идут.
Примеру Джулии Робертс последовала и Кейт Бланшетт. Она тоже выбрала классический вечерний наряд, только в пастельных оттенках, которые ей очень идут.
Недавно вернувшаяся в The Pussycat Dolls Николь Шерзингер успешно начала покорять красные дорожки.
Черное ажурное платье выигрышно смотрелось на певице и танцовщице.
Недавно вернувшаяся в The Pussycat Dolls Николь Шерзингер успешно начала покорять красные дорожки.
Черное ажурное платье выигрышно смотрелось на певице и танцовщице.